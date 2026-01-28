Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в митинге, посвящённом 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Глава региона возложил цветы к Вечному огню на площади Героев в Липецке вместе с горожанами, спикером регионального парламента Владимиром Сериковым, руководством Липецка, представителями силовых структур, общественных и молодёжных организаций. Память погибших в Городе-герое почтили минутой молчания.

«В нашем регионе сегодня живёт 21 человек, прошедший через блокаду. Двадцать один свидетель непостижимых страданий и героической стойкости, воли и веры. Наша обязанность – не только заботиться о них, но и сохранять их правду. Передавать её дальше – без искажений, без упрощений. Это определяет, кто мы и какие ценности отстаиваем. Особенно сейчас, когда наши воины выполняют долг перед Родиной, достойно продолжая путь своих предков», – отметил губернатор.

Митингующим вручали Ленточки Ленинградской Победы. Они выполнены в двух цветах: оливковый символизирует победу, а зелёный – жизнь. Эти цвета повторяют те, что используются на колодке медали «За оборону Ленинграда», которая является главной наградой для ветеранов блокады.