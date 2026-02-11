Трофеи из зоны спецоперации могут увидеть жители региона

В Липецке открылась переносная выставка, посвящённая СВО. Экспозицию разместили в Штабе общественной поддержки «Единой России». Здесь представлены трофейные предметы из зоны спецоперации, макеты вооружения, средства индивидуальной и бронезащиты бойцов спецназа.

«Данная выставка проходит при поддержке «Единой России» в рамках партпроекта «Историческая память». Тут представлены и беспилотники различной модификации, и средства бронезащиты, и средства поражения, связи и всё остальное. Многие экспонаты доставлены «из-за ленточки». Бойцы передают нам трофеи, чтобы показать, с чем они воюют, с кем воюют, какое вооружение. В экспозиции, например, немецкая каска с украинского военнопленного, лопата ВСУ, сухпаек противника, снаряды и многое другое», – рассказал Игорь Скворцов, ветеран спецназа «Титан», ветеран боевых действий, кавалер ордена «Мужества», военный волонтёр.

Одними из первых экспозицию посетили студенты липецкого филиала РАНХиГС. Ребятам подробно рассказали про все экспонаты, а после студенты смогли внимательно их рассмотреть, подержать в руках, а некоторые из представленных предметов, например бронежилеты, даже померить.

«Очень интересная выставка, – поделилась впечатлениями студентка Липецкого филиала РАНХиГС Анна Бабанина. – Так много трофейных предметов, так много нового я узнала для себя, о чём даже не подозревала. Думаю, что молодёжи очень полезно посетить эту выставку, это нужно видеть своими глазами, это нужно знать».

Важность такой выставки для молодого поколения отметил и герой России Владимир Богодухов. Он лично побывал на открытии экспозиции.

«На базе Штаба общественной поддержки мы проводим различные выставки. Важно, что про экспонаты молодёжи рассказывают люди с боевым опытом, которые не понаслышке знают, для чего это всё нужно, как это используется, и как это использовать, чтобы сохранить себе жизнь», – поделился Владимир Богодухов, Герой России, член ПРПС «Единой России», заместитель секретаря РО, заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов.

Выставка будет работать в Штабе общественной поддержки до конца февраля, а после её планируют показать в разных учебных заведениях региона, чтобы как можно больше молодых людей могли прикоснуться к современной истории.