В Липецкой области стартовал прием заявок на бесплатное профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Кадры», сообщает министерство социальной политики региона. Программа направлена на содействие занятости и повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда.

Обучение доступно для широкого круга лиц, в том числе:

— граждан, ищущих работу и признанных в установленном порядке безработными;

— ветеранов специальной военной операции;

— неработающих женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет;

— лиц старше 50 лет;

— граждан с инвалидностью.

Участникам проекта предлагаются образовательные программы по востребованным направлениям: рабочие и технические специальности, информационные технологии, логистика, здравоохранение, цифровые технологии и другие. Для ветеранов СВО разработаны расширенные профориентационные треки.

Обучение предоставляется без взимания платы. По завершении курса слушатели получат подтверждение своей квалификации в виде удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной переподготовке. Кроме того, служба занятости окажет помощь в трудоустройстве после завершения обучения.

«Липецкая область – это территория новых перспектив. Национальный проект «Кадры» предоставляет жителям региона множество возможностей для карьерного роста. Этот проект будет полезен всем, кто желает сменить профессию, повысить свои навыки или вернуться к активной трудовой жизни. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул, что важно не только получить новые знания, но и получить гарантированную поддержку в трудоустройстве».