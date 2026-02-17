В Липецкой области стартовал прием заявок на бесплатное профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Кадры», сообщает министерство социальной политики региона. Программа направлена на содействие занятости и повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда.

Обучение доступно для широкого круга лиц, в том числе:

— граждан, ищущих работу и признанных в установленном порядке безработными;

— ветеранов специальной военной операции;

— неработающих женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет;

— лиц старше 50 лет;

— граждан с инвалидностью.

Участникам проекта предлагаются образовательные программы по востребованным направлениям: рабочие и технические специальности, информационные технологии, логистика, здравоохранение, цифровые технологии и другие. Для ветеранов СВО разработаны расширенные профориентационные треки.

Обучение проводится бесплатно. По его окончании слушатели получат документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке). Служба занятости также окажет содействие в последующем трудоустройстве.

«Липецкая область – это регион, где каждый найдёт возможности для самореализации. Новый национальный проект «Кадры» предоставляет жителям области уникальные шансы для профессионального роста. Это обучение будет полезно всем, кто желает сменить профессию, повысить свою квалификацию или вернуться к работе после перерыва. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул, что важно не только получить новые знания, но и иметь гарантированную поддержку в поиске работы».