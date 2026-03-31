С начала года Социальный фонд России по Липецкой области предоставил родителям 5700 дополнительных оплачиваемых выходных. Общая сумма выплат составила более 33 миллионов рублей.

«Для нас важно, чтобы помощь была не просто прописана в законах, а реально работала для людей. Цифры говорят сами за себя: свыше 16 тысяч оплаченных выходных для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, — это тысячи случаев, когда семья получила возможность быть вместе в сложный момент. Мы продолжим эту работу, делая социальные услуги и выплаты максимально понятными и своевременными», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Четыре дополнительных выходных в месяц предоставляются работающим родителям, опекунам или попечителям детей с инвалидностью до 18 лет. Дни можно использовать ежемесячно или накапливать.За календарный год разрешено взять 48 выходных. По согласованию с работодателем можно накопить 24 дня и использовать их единовременно. Остальные дни предоставляются помесячно.

Оплата дополнительных выходных дней производится из расчета среднего заработка родителя. Оплачивает их работодатель, а Отделение СФР по Липецкой области возмещает ему понесенные расходы.

Для получения дополнительных выходных дней следует подать заявление работодателю и предоставить необходимые документы. Полный перечень документов опубликован на сайте СФР.