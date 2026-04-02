Загадочный ельчанин, мистик, оккультист и ученый А. В. Барченко

Роман ДЕМИН

(Окончание.

Начало в № 11 «КЗ»).



Трудовое братство или тайное общество

В 1923 году Александр Васильевич начал работать в специальной лаборатории ОГПУ, изучающей психологию и парапсихологию, в том числе способы психического воздействия на массовое сознание. Разработал метод выявления людей, склонных к криптографическому делу и к дешифровке кодов.

Кроме того, он создал организацию «Единое трудовое братство». В нее вошли соратники, увлеченные оккультизмом, в том числе и непосредственный шеф Барченко Г. И. Бокий. Члены этого общества изу­чали созданный Барченко труд под названием «Дюнхор». Он утверждал, что написал его на основе древних знаний, якобы превосходивших всякую современную науку. Как ни крути, а все это походило на закрытую секту, что в конечном итоге и подвело ее руководителя и адептов.

Много позже Г. И. Бокий на допросах показал: «Барченко выдвигал теорию о том, что в доисторические времена существовало высокоразвитое в культурном отношении общество, которое затем погибло в результате геологических катаклизмов… Остатки этого высшего общества, по словам Барченко, до сих пор существуют в неприступных горных районах, расположенных на стыках Индии, Тибета, Кашгара и Афганистана, и обладают всеми научно-техническими знаниями, которые были известны древнему обществу так называемой древней науки, представляющей собой синтез всех научных знаний…

Себя Барченко называл последователем древнего общества, заявляя, что был посвящен во все это тайными посланцами его религиозно-политического центра, с которыми ему удалось однажды вступить в связь…».

А. В. Барченко: последнее фото из уголовного дела.

А. В. Барченко во время северной экспедиции (стоит крайний слева).



Секретная лаборатория



В 1924 году сотрудники спецслужб создали секретную лабораторию нейроэнергетики. Для конспирации ее разместили в Московском энергетическом институте, где Барченко числился как научный работник, изу­чающий лекарственные растения. На самом деле наш земляк исследовал биоэлектрические явления в живых клетках. В частности, в клетках мозга, а также организма в целом. А еще выступал как консультант при обследовании знахарей, шаманов, медиумов, гипнотизеров и прочих необычных людей, которых спецотдел ОГПУ пытался активно использовать в своей работе. Тут занимались, казалось бы, несовместимым: проводили групповые сеансы связи с духами, изучали каббалу, буддизм, иудаизм, ислам, различные секты, мистические учения и одновременно разрабатывали новые методы электрофизиологии, нейрохимии, биофизики, физической химии.

Судя по всему, А. В. Барченко пытался создать универсальное учение о ритме и энергии, что-то наподобие «золотого сечения» или «философского камня». Причем он полагал, что новую науку можно будет применять в самом широком диапазоне — от космологии и геологии вплоть до кристаллографии и даже общественной жизни.

В секретной лаборатории трудились как серьезные ученые, так, например, и шаман, утверждавший, что может по фотографии определить, чем в данную минуту занимается изображенный на снимке человек. При всем скепсисе к подобного рода «исследованиям», нельзя отрицать, что Александр Васильевич обладал некими необычными способностями. Говорят, что в мае 1927 года, будучи в Бахчисарае, он предсказал крымское землетрясение, случившееся несколько месяцев спустя. Есть версия, что эксперименты Барченко и его подопечных помогли им раздобыть компромат на сильных мира сего. Это, мол, и сгубило самого Александра Васильевича и людей, трудившихся с ним.



Советские масоны?



Первым (16 мая 1937 года) арестовали Г. И. Бокия. А уже на следующий день тот признался, что еще в 1925 году организовал вместе с Барченко масонскую ложу. Александра Васильевича взяли 21 мая 1937 года, после чего лишились свободы другие члены «Единого Трудового Братства».

Нашего земляка обвинили в создании «масонской контрреволюционной террористической организации «Единое Трудовое Братство» и шпионаже в пользу Англии».

По легенде органов, существовал некий религиозно-политический центр «Шамбала-Дюнхор», а в Москве и Ленинграде имелись его филиалы, созданные Барченко. Главная задача «шпионов» — подчинить своему влиянию высшее советское руководство и заставить его проводить угодную центру политику.

Один из бывших соратников Барченко, видимо, под диктовку следователя писал: «Наша нелегальная организация пропагандировала мистику, направленную против учения Маркса — Ленина — Сталина».

Большинство из проходивших по этому делу обвиняемых приговорены Военной коллегией Верховного Суда СССР к высшей мере наказания — расстрелу. В отношении Александра Васильевича приговор вынесли 25 апреля 1938 года и привели в исполнение через 15 минут, прямо в Лефортовской тюрьме.

Были конфискованы и, видимо, уничтожены рукописи ученого, в том числе и его главный научный труд «Введение в методику экспериментальных воздействий энергополя», а также книги, приготовленные к печати, и уникальная библиотека на нескольких языках.



Кем он был?



Сегодня можно сказать, что Барченко оставался пленником собственных фантастических идей и мистических заблуждений. Он абсолютно уверился в некие тайные знания канувших в Лету цивилизаций. Искренне полагал, что, постигнув древние магические ритуалы и сокровенные религиозные доктрины, человек получит доступ к заветной Шамбале, а заодно и беспрецедентное могущество. По всей видимости, Александр Васильевич намеревался использовать все это для создания коммунистического рая на земле или, по крайней мере, в отдельно взятой стране.

Как исследователя А. В. Барченко нередко влекли спорные темы, но помыслы его, скорее всего, оставались благородными. Сам он сформулировал их так: «Скорейшее ознакомление крупнейших идейных руководителей Советской власти с истинным положением вещей, с истинной ценностью тех древнейших бытовых особенностей Востока, к разрушению которых Советская власть подходит так примитивно и грубо не из злостных побуждений, но по неведению, действуя с глазами, завязанными ей авторитетом западноевропейской академической науки».

Видимо, «крупнейшие идейные руководители Советской власти» не оценили задумок и трудов нашего земляка, а может, понимали утопичность и бесперспективность его идей, а заодно и секретной лаборатории нейроэнергетики на которую, надо думать, тратились немалые средства.

А. В. Барченко реабилитировали лишь 3 ноября 1956 года, но его научные труды по сию пору не найдены.

В ТЕМУ:

По свидетельству одного из спутников А. В. Барченко, в ходе северной экспедиции ученый продемонстрировал свои целительские сверхспособности, излечив больного туберкулезом, которого врачи считали безнадежным.

А 12 октября 1925 года Александр Васильевич встречался в Ленинграде с духовным вождем евреев-хасидов, любавичским ребе (титул раввина) Менахемом-Мендлом Шнеерсоном.

Обратившись к нему, Барченко подчеркнул, что он официальный представитель специальных органов Советской власти, что очень интересуется каббалой, а также хочет проникнуть в таинство Маген-Давида.

Тут надо пояснить, что в переводе с иврита Маген-Давид означает Щит Давида. Нам эта эмблема более известна как Звезда Давида. Она выполнена в форме гексаграммы — шестиконечной звезды. Это очень древний символ. Одно из первых его изображений относится к VII веку до нашей эры. В то время звезда являла собой элемент украшения и не относилась к иудаизму. Исключительную принадлежность к еврейской религии знак получил лишь с XIV века.

Так вот А. В. Барченко утверждал, что верит в сверхъестественную силу Маген-Давида. Говорил, что убежден, будто бы разгадавший тайну гексаграммы сможет выстроить или разрушить бесконечное количество миров… Видимо, профессор хотел поставить каббалу на службу революции.

В итоге это общение (потом была еще долгая переписка) ожидаемо окончилось ничем.

КСТАТИ:

После расстрела у А. В. Барченко осталась вторая жена Ольга Павловна и сын Святозар Александрович. Он прошел детский спецприемник как ребенок врага народа, но в итоге вырос достойным человеком, стал писателем и поэтом, автором нескольких книг и сборников стихов, много лет оставался главным редактором издательства «Современник».

Мне довелось общаться с ним 10 августа 2009 года, когда С. А. Барченко приезжал в наш город на II съезд потомков именитых елецких фамилий, организованный краеведом В. А. Заусайловым. Помнится, поразила простота и легкость, с которой общался Святозар Александрович с окружающими. Мы с ним побывали в доме его предков, и было видно, что, несмотря на некую самоиронию, в душе он переживал встречу с родовым гнездом. Тут он обмолвился, что очень сожалеет о полной потере семейного архива и документов, касающихся его семьи, в частности отца и деда.

Московский поэт и прозаик С. А. Барченко умер в 2023 году, оставив после себя не только творческое наследие, но и сына Александра Святозаровича Барченко, который носит имя своего деда.