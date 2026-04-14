В Год единства народов России программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» запускает масштабный Всероссийский проект «Знать. Любить. Гордиться!». Инициатива объединит тысячи молодых людей и их семей со всей страны, включая Липецкую область.

Уникальный проект призван познакомить участников с историей, культурой и природой России, подарить незабываемый опыт путешествий по родной стране. Организаторы ждут детей, молодёжь и семьи из Липецкой области, которые хотят лучше узнать свой край и Россию в целом.

Общий старт и начало регистрации участников запланированы на 18 мая 2026 года. Уже сейчас желающие могут пройти предварительную регистрацию на сайте проекта.

Проект построен по принципу постепенного погружения: от изучения истории и культуры своего региона и федерального округа к знакомству со всей страной. На региональном этапе участники познакомятся с интересными фактами о родном крае, ответят на вопросы викторин, отгадают ребусы и решат логические задачи, а также попробуют себя в роли блогеров на курсе «Больше, чем блогер». На окружном этапе участники создадут карточки объектов показа и тематические сообщества, пройдут курс «Стандарт программы гражданско-патриотического и общественно полезного туризма «Больше, чем путешествие». В финале каждый сможет разработать свой туристический народный маршрут на основе собранных материалов.

Партнёры проекта подготовили специальные задания и номинации для самых активных участников. Темы охватывают всё, чем славится Россия: «Родные просторы», «Гастрономический код», «Промыслы и промышленность», «Хранители традиций и культурный код», «Россия первая в мире», «Мой герой», «Семейный маршрут», «Доступная среда», «Дружелюбная среда» и «Молодёжный маршрут».

Победители и финалисты проекта, которые будут определены в августе 2026 года, получат сертификаты на познавательные путешествия — на Камчатку в Долину гейзеров, на плато Путорана в Красноярском крае, в Национальный парк «Земля Леопарда» в Приморском крае и другие уникальные локации. Финалисты отправятся в путешествия по своему федеральному округу.

На восьми ключевых железнодорожных вокзалах России, расположенных в федеральных округах, начнутся мероприятия, открывающие проект. Почётные гости выступят с приветственными речами, а также состоится концерт популярных исполнителей. В течение всего периода заявочной кампании гостей будут радовать ежедневные выступления молодых артистов, тематические уголки и интерактивные арт-пространства, где можно будет узнать больше о проекте.

Приглашаем детей, молодёжь и семьи Липецкой области присоединиться к проекту «Знать. Любить. Гордиться!» и открыть для себя Россию заново. Пройти предрегистрацию можно по ссылке.

«Липецкая земля богата историей и талантами. Проект «Знать. Любить. Гордиться!» даёт нашей молодёжи уникальный шанс — от изучения усадьбы Плеханова и елецких кружев до путешествия на Камчатку. Надеюсь, школьники, студенты и родители не упустят возможность заявить о себе на всю страну. Победа в этом проекте — это не только сертификат на путешествие, но и огромный личный успех», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.