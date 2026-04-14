В Год единства народов России программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» запускает масштабный Всероссийский проект «Знать. Любить. Гордиться!». Инициатива объединит тысячи молодых людей и их семей со всей страны, включая Липецкую область.

Уникальный проект призван познакомить участников с историей, культурой и природой России, подарить незабываемый опыт путешествий по родной стране. Организаторы ждут детей, молодёжь и семьи из Липецкой области, которые хотят лучше узнать свой край и Россию в целом.

Общий старт и начало регистрации участников запланированы на 18 мая 2026 года. Уже сейчас желающие могут пройти предварительную регистрацию на сайте проекта.

Проект построен по принципу постепенного погружения: от изучения истории и культуры своего региона и федерального округа к знакомству со всей страной. На региональном этапе участники познакомятся с интересными фактами о родном крае, ответят на вопросы викторин, отгадают ребусы и решат логические задачи, а также попробуют себя в роли блогеров на курсе «Больше, чем блогер». На окружном этапе участники создадут карточки объектов показа и тематические сообщества, пройдут курс «Стандарт программы гражданско-патриотического и общественно полезного туризма «Больше, чем путешествие». В финале каждый сможет разработать свой туристический народный маршрут на основе собранных материалов.

Партнёры проекта подготовили специальные задания и номинации для самых активных участников. Темы охватывают всё, чем славится Россия: «Родные просторы», «Гастрономический код», «Промыслы и промышленность», «Хранители традиций и культурный код», «Россия первая в мире», «Мой герой», «Семейный маршрут», «Доступная среда», «Дружелюбная среда» и «Молодёжный маршрут».

Победители и финалисты проекта, которые будут определены в августе 2026 года, получат сертификаты на познавательные путешествия — на Камчатку в Долину гейзеров, на плато Путорана в Красноярском крае, в Национальный парк «Земля Леопарда» в Приморском крае и другие уникальные локации. Финалисты отправятся в путешествия по своему федеральному округу.

Стартовые мероприятия проекта развернутся на 8 крупнейших железнодорожных вокзалах федеральных округов России. Здесь прозвучат напутственные слова почётных гостей, пройдут концерты известных исполнителей. В течение заявочной кампании зрителей ждут ежедневные перформансы молодых артистов, тематические зоны и интерактивные арт-объекты с информацией о проекте.

Приглашаем детей, молодёжь и семьи Липецкой области присоединиться к проекту «Знать. Любить. Гордиться!» и открыть для себя Россию заново. Пройти предрегистрацию можно по ссылке.

«Липецкая область славится своим историческим наследием и яркими личностями. Проект «Знать. Любить. Гордиться!» открывает перед молодёжью уникальные возможности: от знакомства с усадьбой Плеханова и елецкими кружевами до поездки на Камчатку. Я уверен, что школьники, студенты и их родители не упустят шанс проявить себя на всероссийском уровне. Победа в этом проекте не только подарит сертификат на путешествие, но и станет значительным достижением для каждого участника», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.