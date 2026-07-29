новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Интернет ускорили в окрестностях Липецка

0 0

Проведено обновление базовых станций в трех локациях, прилегающих к областному центру. После модернизации телеком-инфраструктура в Липецкой области легче справляется с высокой нагрузкой даже в часы пик, а скорость передачи данных может достигать 70 Мбит⁄с.

Работы прошли в микрорайоне Ссёлки на северо-восточной окраине Липецка, где проживают около 4000 человек. Связисты включили дополнительные диапазоны LTE, что позволило улучшить качество связи, надёжность сети и увеличить скорость загрузки. Здесь провели рефарминг частот: большую часть радиоресурсов перенаправили с 3G на более современное поколение связи 4G/LTE. Такое решение увеличивает возможности сети на уже действующем оборудовании. Улучшения в работе сети могут почувствовать и абоненты, проезжающие по Липецкой кольцевой автодороге.

Инженеры подключили дополнительные низкочастотные диапазоны на базовых станциях в селах Подгорное и Введенка. Это обеспечило максимальную дальность связи и проникновение сигнала в здания с толстыми стенами, что особенно актуально для частного сектора. Оба населённых пункта с почти 4000 жителей находятся в нескольких километрах от Липецка. Уверенно пользоваться цифровыми сервисами теперь могут также водители и пассажиры, проезжающие по региональной трассе, соединяющей Липецк с Тамбовской областью.

«Липецкая область является лидером по уровню цифровизации многих процессов, услуг и менеджмента. Мобильный интернет, несмотря на вызовы сегодняшнего дня, является главным драйвером процесса цифровой трансформации, потому что обеспечивает непрерывный обмен данными между людьми, устройствами и целыми системами. Развитие сети в регионе – часть системной работы, которую мы ведём в разных точках, чтобы современные цифровые сервисы ежедневно и круглосуточно были доступны и горожанам, и жителям отдалённых сел», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Жители региона могут поддержать липецкие проекты в сфере…

Завершился шестой поток липецкой «Школы фермера»

Жителей Липецкой области приглашают в Экспертный клуб…

Игорь Артамонов вручил липецким металлургам госнаграды

Стратегию ИИ для управления городом и регионом Липецкая…

1 из 275
Новости ВРФ