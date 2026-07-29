Интернет ускорили в окрестностях Липецка

Проведено обновление базовых станций в трех локациях, прилегающих к областному центру. После модернизации телеком-инфраструктура в Липецкой области легче справляется с высокой нагрузкой даже в часы пик, а скорость передачи данных может достигать 70 Мбит⁄с.

Работы прошли в микрорайоне Ссёлки на северо-восточной окраине Липецка, где проживают около 4000 человек. Связисты включили дополнительные диапазоны LTE, что позволило улучшить качество связи, надёжность сети и увеличить скорость загрузки. Здесь провели рефарминг частот: большую часть радиоресурсов перенаправили с 3G на более современное поколение связи 4G/LTE. Такое решение увеличивает возможности сети на уже действующем оборудовании. Улучшения в работе сети могут почувствовать и абоненты, проезжающие по Липецкой кольцевой автодороге.

Инженеры подключили дополнительные низкочастотные диапазоны на базовых станциях в селах Подгорное и Введенка. Это обеспечило максимальную дальность связи и проникновение сигнала в здания с толстыми стенами, что особенно актуально для частного сектора. Оба населённых пункта с почти 4000 жителей находятся в нескольких километрах от Липецка. Уверенно пользоваться цифровыми сервисами теперь могут также водители и пассажиры, проезжающие по региональной трассе, соединяющей Липецк с Тамбовской областью.

«Липецкая область является лидером по уровню цифровизации многих процессов, услуг и менеджмента. Мобильный интернет, несмотря на вызовы сегодняшнего дня, является главным драйвером процесса цифровой трансформации, потому что обеспечивает непрерывный обмен данными между людьми, устройствами и целыми системами. Развитие сети в регионе – часть системной работы, которую мы ведём в разных точках, чтобы современные цифровые сервисы ежедневно и круглосуточно были доступны и горожанам, и жителям отдалённых сел», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.