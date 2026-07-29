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Волоконно-оптические линии связи доступны в 98% домохозяйств Липецкой области

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Волоконно-оптические линии связи доступны в 98% домохозяйств Липецкой области. Это один из самых высоких показателей покрытия ВОЛС «Ростелекома» в стране. Регион опережают Мурманская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, в которых ВОЛС охвачено 99% домохозяйств. 

Активное развитие цифровой инфраструктуры ведется во всех регионах страны. Общая протяженность волоконно-оптических линий связи «Ростелекома» превысила уже 1,1 млн километров, что обеспечивает возможность подключения к высокоскоростному интернету для более чем двух из трех семей страны. По итогам первого полугодия 2026 года оптическая сеть «Ростелекома» охватила более 80% домохозяйств в крупнейших российских мегаполисах, а в большинстве районных центров этот показатель превысил 90%.

Как отметили в «Ростелекоме», компания — безусловный лидер на рынке широкополосного доступа в интернет: №1 по абонентской базе и темпам ее роста. Специалисты последовательно модернизируют и расширяют сетевую инфраструктуру. В ближайшее время планируется перевести ряд высоконагруженных участков сети на скорости до 10 Гбит/с. Переход на оптику позволяет обеспечивать не только в разы большую пропускную способность, но и более стабильное соединение для клиентов. Подробную информациюя об услугах «Ростелекома» можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-08-00.

«Получение доступа к скоростному интернету в наши дни – не просто роскошь, а обязательный минимум для жизни. Это не только развлечения и связь с родными, но и возможности для обучения, деловой коммуникации, работы, получения госуслуг и многое другое. Если Липецкая область – в лидерах в стране по развитию цифровых сервисов, естественно, что регион должен быть в передовиках и по созданию современных каналов связи», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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