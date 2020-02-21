Родом из Ельца

В московском издательстве «Молодая гвардия» вышла в свет очередная книга из серии «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ), рассказывающая о нашем земляке, Герое Соцтруда Анатолии Васильевиче Филатове (1935, Елец, 2015, Москва).

Увы, в нашем городе об этом человеке мало кто помнит. А ведь именно здесь он появился на свет и провел детские годы. По словам автора книги, тверского писателя Влади­слава Толстова, до конца своих дней Анатолий Васильевич вспоминал, как в военные годы, будучи пацаном, вместе с братом ходил на елецкий железнодорожный вокзал к воинским эшелонам петь песни. На заработанные деньги их дедушка покупал самые дешевые овощи, варил их в огромной кастрюле, и многодетная семья таким образом питалась.

Если в Ельце память о А. В. Филатове поистерлась, то для заполярного Норильска он был и остается человеком-легендой, самым известным советским металлургом, одним из создателей и первым директором концерна «Норильский никель». Можно сказать, Филатов и придумал эту компанию.

Автор книги о нашем земляке подробно описывает все этапы жизни своего героя. От детских лет, связанных с Ельцом, до его последующих заслуг, в числе которых ордена Октябрьской Революции, Ленина, «За заслуги перед Отечеством», звание Герой Социалистического Труда и прочие награды.

Было бы неплохо увековечить память об этом человеке в Ельце, как это сделали норильчане, открыв мемориальную доску на стене дома, где жил А. В. Филатов. И пусть самые важные дела Анатолий Васильевич вершил в Красноярском крае, все-таки родился-то он у нас!

КСТАТИ:

Звание Герой Социалистического Труда — высшая степень отличия за заслуги в области хозяйственного и социально-культурного строительства в СССР. Оно присваивалось людям, проявившим трудовой героизм своей особо выдающейся новаторской деятельностью, внесшим значительный вклад в повышение эффективности общественного производства, содействовавшим подъему народного хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы Советского государства.

В ТЕМУ:

Писатель Владислав Толстов в одной из заключительных глав книги «Анатолий Филатов» благодарит сотрудников редакции газеты «Красное знамя» за публикацию очерка об А. В. Филатове, а также всех ельчан, откликнувшихся на эту статью и помогавших по крупицам собирать информацию о детстве героя биографического сборника.

Кроме того, он говорит спасибо служащим Елецкого краеведческого музея и городского архива за помощь в поиске нужных материалов и документов.