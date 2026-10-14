В Ельце с особым теплом и уважением отметили Международный день пожилых людей. Торжественное мероприятие под названием «А в сердце молодость поет» состоялось в Доме культуры железнодорожников.

В зале собрались ельчане серебряного возраста, чей жизненный опыт, труд и активная гражданская позиция служат примером для молодежи. Их ценят не только за пройденный путь, но и за то, что они остаются молодыми душой и щедро делятся своим теплом с окружающими.

С поздравлениями к виновникам торжества обратились заместители главы администрации г. Ельца А. Е. Панков, председателя Совета депутатов Е. А. Пономарева и директор областного Центра социальной защиты населения К. Д. Горбачева.



Важной частью праздника стала церемония награждения самых активных представителей старшего поколения. Благодарственные письма главы города вручили Н. Н. Ярцеву, Н. В. Адоньевой, Г. М. Лаухиной, Л. А. Смирновой, А. Д. Занину, В. В. Евсееву, В. И. Молчанову, Л. И. Богдановой, Г. Н. Бородиной, О. Б. Поповой, А. Л. Задоя и И. К. Рощиной — за активное участие в реализации социального проекта «Липецкое долголетие».

Благодарственными письмами от Центра социальной защиты населения Липецкой области отметили Ю. Д. Попова, В. М. Демчук, В. Е. Рябцеву, Т. В. Студенову, В. Н. Морева, Н. И. Федорук, Д. А. Рухлова, Л. И. Петракову, В. М. Меркулова и Л. Н. Шалькову.

Теплые слова, искренние поздравления и, конечно, музыка сделали вечер по-домашнему уютным. Праздник открыли «активные долголеты», задав мероприятию душевную тональность. А затем началась концертная программа. Для гостей выступали городские коллективы и артисты, даря зрителям радость и знакомые мелодии, от которых становится светлее на душе.

День пожилого человека получился не формальным календарным событием, а живым, искренним праздником с признательностью, вниманием и музыкой, которая объединяет.