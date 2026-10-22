От виртуального поля до токарного станка

Ирина МЕШАЕВА

В минувшую субботу елецкие школьники и их сверстники из районов области смогли на один день примерить на себя роли агрономов, заводских мастеров, технологов и медиков. Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» доказал: современное профессиональное образование давно ушло от скучной теории к передовым технологиям, умным лабораториям и гарантированному трудоустройству.

Свои двери для будущих абитуриентов и их родителей распахнули сразу две крупные образовательные площадки города — ЕГУ имени И. А. Бунина и Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий.

В университетском институте СПО кипела настоящая исследовательская жизнь. Базовый кластер «АгроХимБиоТех» на несколько часов превратился в лабораторию будущего. Девятиклассники не просто слушали лекции, а работали руками: с помощью современного оборудования вычисляли подделки питьевого молока, проверяли качество пшеничных зерен и с химическими реактивами определяли натуральность меда.

На агротренажерах ребята осваивали виртуальное управление тяжелой сельхозтехникой, а в лаборатории пищевых технологий закрепили аграрную теорию на вкусной практике — испекли ароматное песочное печенье.

Занятие для будущих сварщиков проводит преподаватель спецдисциплин и мастер производственного обучения ЕКЭП и ОТ Ю. С. Трубицына. (Фото из архива Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий).



По-особому волнующей стала встреча в медицинском институте имени академика Ю. Ф. Домбровской ЕГУ, где преподаватели и студенты-наставники впервые принимали гостей в рамках дня открытых дверей. Здесь школьники учились накладывать швы и повязки, отрабатывали сердечно-легочную реанимацию на манекенах и с неподдельным восторгом изучали анатомию человека на интерактивном «Столе Пирогова» с 3D-моделированием. Пока ребята пробовали себя в профессии, родители на собрании с директором института СПО М. С. Гладышевой и секретарем приемной комиссии Ю. Н. Кутафиной подробно разбирали нюансы поступления и перспективы обучения.

Не менее оживленно и масштабно было в Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий, представляющем кластер «Цифровое машиностроение Липецкой области». Сюда съехались свыше 180 девятиклассников. Для ребят подготовили практические пробы, где каждый желающий под присмотром наставников мог встать к настоящему токарному или фрезерному станку и попробовать себя в сварочном деле.

Главный акцент колледж сделал на прямой связи с производством: пообщаться со школьниками пришли представители флагманских предприятий города: специалисты кадровых служб и руководители подразделений АО «Гидропривод», «Елецгидроагрегат», ПАО «Энергия» и сервисного локомотивного депо «Елец».

Занятие на агротренажере в ЕГУ им. И. А. Бунина. (Фото из архива ЕГУ им. И. А. Бунина).

Работодатели честно рассказали ребятам, какие специалисты нужны производствам прямо сейчас и какие условия ждут молодых мастеров. Дополнили день профориентационные тесты, экскурсии по учебным мастерским и зажигательный флешмоб от представителей «Профессионалитета» под гимн машиностроителей.

Субботний день наглядно показал: выбор будущей профессии для елецких ребят — это осознанный шаг навстречу сильным наставникам, передовому оборудованию и надежному профессиональному будущему на родной земле.