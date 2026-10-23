Николай Александрович Бутов и елецкая школа борьбы

Сергей АРТЕМЬЕВ

В минувшую среду, 21 октября, заслуженному тренеру РСФСР, одному из основоположников школ дзюдо и самбо «Локомотив» и «Спартак» Николаю Александровичу Бутову исполнилось 75 лет.

Николай Александрович Бутов.

Уличная жизненная закалка

Выдающийся елецкий спортивный наставник родился в 1951 году. Свое детство и юношеские годы Н. А. Бутов провел в засосенской части города.

Большую роль в воспитании ельчанина сыграл отец — ветеран Великой Отечественной войны, который научил сына не давать себя в обиду и не бояться трудностей.

Подрастая, Николай, как и его сверстники в те годы, большую часть времени проводил на улице. Играл в футбол на пустырях и на берегу Быстрой Сосны. Зимой на реке тоже было чем заняться: прямо на льду устраивали игры в хоккей.

Теплые воспоминания остались у Николая и от родной школы (ныне гимназия № 97). В те годы школой руководил фронтовик П. Е. Мухин, военное дело преподавал Герой Советского Союза Н. М. Ролин, а учитель физкультуры А. И. Макаров навсегда привил подростку любовь к спорту.

После окончания 8-го класса будущий тренер переехал в Якутию, к старшей сестре Людмиле. Там подрабатывал автослесарем, допытываясь до причин неполадок автомобилей. Именно северный край, по воспоминаниям Николая Александровича, научил его тому, что даже незначительная, на первый взгляд, деталь, мелочь может послужить причиной серьезного сбоя. Постоянная кропотливая работа в автосервисе развила выдержку, дисциплинированность и стимулировала ответственность.

Первые шаги в спорте на «Эльте»

Вернувшись в Елец, 17-летний юноша записался в секцию самбо при заводе «Эльта», где тренировал один из основоположников самбо в Ельце А. Е. Соколов.

Прозанимавшись год, молодому парню пришлось оставить стены родного спортзала — его призвали на срочную службу в пограничные войска.

После армии Николай вернулся в Елец и продолжил тренировки, стал оттачивать броски и другие приемы на борцовском ковре. Но, увы, мечтам о большом спорте осуществиться не удалось. После обычной простуды столкнулся с осложнением — воспалением голеностопа. Болезнь потребовала серьезного лечения и долгого восстановления, после которых Николай решил попробовать свои силы на спортивном педагогическом поприще, в качестве тренера.

В 1972 году Николай Александрович начал свой тренерский путь в ставшей ему уже родной секции борьбы при заводе «Эльта». И сразу, уже в первом наборе юных спортсменов в нем проявился необыкновенный педагогический талант. Среди его подопечных оказались И. Шкарин, С. Панарин, В. Живалов и многие другие яркие елецкие борцы.

Переход в «Локомотив»

Спустя 4 года работы, в 1976 году, Николай Александрович, не видя для себя перспектив тренерского роста на «Эльте», покидает заводской спортивный клуб.

И уже через несколько месяцев для молодых борцов, основанная Н. А. Бутовым, распахнула двери спортивная секция дзюдо при спортобществе «Локомотив».

О большом авторитете Николая Александровича говорит и тот факт, что вслед за своим тренером «Эльту» покинули многие его ученики. Поэтому неудивительно, что его воспитанники отзываются о Николае Александровиче, как о выдающемся человеке и тренере, достаточно жестком, но увлеченном своим делом наставнике и, что главное, неравнодушном, понимающим своих учеников.

Так, мастер спорта по самбо С. А. Панарин рассказал корреспонденту «Красного знамени» историю о том, как Н. А. Бутов не дал тогда еще юному Сергею бросить спорт.

— Я перестал заниматься борьбой, когда Николай Александрович ушел с «Эльты». Где-то через полгода он пришел на школьный урок физкультуры и убедил меня продолжить тренировки, но уже в «Локомотиве», — подчеркивает мой собеседник.

— Не валяй дурака, Сережа, возвращайся в спортзал! — с улыбкой вспоминает слова своего учителя кандидат педагогических наук С. А. Панарин, в настоящее время возглавляющий «Локомотив».

На победных рельсах в спорткомплексе «Локомотив»

Секция борьбы в спорткомплексе железнодорожников пользовалась большой популярностью среди мальчишек, поэтому Н. А. Бутов пригласил в качестве второго тренера В. Е. Соколова, а чуть позже к ним присоединился известный елецкий спортивный наставник А. И. Орлов.

В такой связке спортклуб железнодорожников быстро встал на победные рельсы, а успехи борцов «Локомотива» до сих пор помнятся тем, кто в теме. С. А. Панарин, выигравший первенство СССР по самбо в 1980 году, подчеркивает:

— Во многом благодаря труду Николая Александровича за елецким «Локомотивом» закрепился статус одной из сильнейших борцовских школ страны.

Несмотря на успехи воспитанников, тренерская команда разошлась во взглядах, Николай Александрович уехал в Лиски, отделение спортклуба железной дороги, а потом около года готовил юных борцов в городе Братск (Иркутская область).

Заслуженный тренер РСФСР Н. А. Бутов вместе со своим воспитанником мастером спорта международного класса И. Н. Шкариным — 1987 год. (Фото реконструированно с помощью ИИ)

Елецкий «Спартак»

Вернувшись в Елец в 1980 году, Н. А. Бутов начинает тренировать дзюдоистов в новой секции, организованной им при добровольном спортивном обществе «Спартак».

Символично, что и здесь повторилась уже имевшая место история: в только что открытый спортзал за наставником потянулись ученики, ранее занимавшиеся под его началом.

В первые годы тренировки проходили в маленьком необорудованном зале технического училища № 2. Чуть позже Николай Александрович со своими подопечными переехал в здание бывшей школы-восьмилетки № 20, где спартаковцы из лучковской части города занимаются и по сей день.

Несмотря на то, что новая площадка плохо подходила для тренировок, преданность своему делу, трудолюбие и кропотливость Николая Александровича быстро дали свои плоды.

Уже через два года после основания спортшколы И. Шкарин, занимавшийся под началом Н. А. Бутова и на «Эльте», и в «Локомотиве», собирает целую россыпь наград. Игорь становится чемпионом СССР, выигрывает золото «Игр доброй воли» и первенства Европы. За победу на европейских соревнованиях И. Н. Шкарину присвоили звание мастера спорта международного класса, а Николай Александрович стал заслуженным тренером РСФСР.

Тренер и ученики

Не останавливаясь на достигнутом, Н. А. Бутов подготовил плеяду выдающихся спортсменов. Так, его подопечный В. Меренков неоднократно становился победителем и призером всесоюзных и международных турниров, выполнив норматив на звание мастера спорта международного класса, а с 2021 года Валерий Владимирович возглавляет спортшколу «Спартак».

Еще одним мастером-международником под руководством Н. А. Бутова стал Владимир Сафронов.

Также Николай Александрович подготовил участника Олимпийских игр, состоявшихся в 1996 году в г. Атланте (США) единственного, представлявшего наш город за всю историю, мастера спорта РСФСР международного класса Дмитрия Савчишкина.

Колоссальный труд Николая Александровича отмечает и к. п. н., мастер спорта А. А. Шахов. В своей монографии «Самбо и дзюдо в Липецкой области: зарождение, становление, перспективы развития» Артем Александрович пишет: «Именно благодаря огромной многолетней работе, проделанной Н. А. Бутовым и его воспитанниками, спортивной школе «Спартак» присвоен почетный и много обязывающий олимпийский статус».

Его уважают и помнят

В 2001 году заслуженного тренера России наградили Почетным знаком Минспорта РФ «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», его фотография украшает Доску почета «Спортивная слава города Ельца». Но лучше всех наград и регалий о мастере говорят его ученики и их достижения на жизненном пути.

Важно отметить, что воспитанники не забывают про своего наставника, а годы тренировок под руководством Н. А. Бутова положили начало крепкой дружбе между занимавшимися у него ребятами. Об этом рассказывает подопечный заслуженного тренера РСФСР, доктор экономических наук, профессор РАНХиГС В. Н. Живалов:

— Будучи творческим, амбициозным и бесконечно влюбленным в спорт тренером, Николай Александрович воспитывал в нас не только стойкость духа, но и умение дружить, — отмечает Владимир Николаевич.

Сегодня вклад Н. А. Бутова в развитие борьбы самбо и дзюдо, и в целом спорта, в нашем городе трудно и может даже невозможно переоценить. Более чем за три десятилетия им было подготовлено множество талантливых борцов, а впоследствии и заслуженных тренеров и таким образом внес немалый вклад в становление, развитие и даже в будущий потенциал елецкой школы борьбы.