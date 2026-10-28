Ночная хоккейная лига стартовала в Липецке. Первый матч прошёл в «Звёздном» – играл Липецк («КСБ») против Липецкого округа («Самородок»). Победила команда Хрущёвки – 3:2. Всего в рамках областного чемпионата состоится 90 игр. Они будут идти до 31 марта. Битвы за победу состоятся на ледовых аренах по всему региону. Вход для болельщиков бесплатный.

Играть будут 12 команд: из областного центра, Ельца, Задонска, Чаплыгина, Липецкого и Елецкого округов. Каждой предстоит пройти 15 матчей. Сильнейшая по итогам кругового турнира поедет в Сочи на всероссийский этап. Липчане, к слову, дважды становились бронзовыми призерами финала.

Лига носит название «ночная» по той причине, что в ней участвуют любительские команды. Традиционно они проводят свои матчи преимущественно в ночное время. В дневное же время на тех же площадках занимаются и выступают профессиональные клубы и спортивные школы, для которых хоккей — это часть системы, жёсткий график и работа. Для участников Ночной лиги хоккей является увлечением и выражением настоящей любви к игре.

«В ночной, то есть любительской, хоккейной лиге несколько сотен липчан. Впереди у них азарт, борьба, страсти на льду. Всем игрокам – удачи и положительных эмоций», – пожелал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.