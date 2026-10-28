В Липецкой области с полей убрано более половины площадей, занятых подсолнечником. На 22 октября обмолочено 110 тысяч гектаров из 208 тысяч, отведённых под эту культуру. Вес собранного урожая составил 280 тысяч тонн. Средняя урожайность подсолнечника с гектара достигла 25,5 центнеров, что на 4,2 центнера выше показателя прошлого года, когда на эту дату средняя урожайность составляла 21,3 центнера с гектара.

Лидеры по валовому сбору – усманские аграрии. Они уже намолотили 31 тыс. тонн подсолнечника. Лучшая урожайность в Долгоруковском округе. Там получают с гектара больше 29 центнеров.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Липецкой области, всего в регионе собрано 806 тысяч тонн масличных. Существенную долю в этом урожае занимает соя: её намолочено 364 тыс. тонн. Уборка этой культуры подходит к завершению – осталось обмолотить 6% площадей. Уборка рапса практически завершена. Аграрии получили рекордные 162 тыс. тонн.

«Уборочная кампания этого года не перестает радовать и удивлять показателями, которые выше прошлогодних. Растениеводство Липецкой области действительно прогрессирует, что является результатом применения передовых технологий и верного служения своему делу тружеников АПК», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.