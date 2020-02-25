Дякин Василий Николаевич

Наш папа родился 15 апреля 1926 года в Ельце в семье рабочего. В 1941 году с отличием окончил семилетку. На тот момент в семье было четверо детей. Грянула война, вопрос о продолжении обучения отпал сам собой. Отца В. Н. Дякина призвали в армию и направили на фронт, Василию пришлось работать, чтобы помогать семье, так как сестры были мал мала меньше.

Весной 1943 года пришла повестка и В. Н. Дякина призвали в Красную Армию. В городе Мурманске он окончил трехмесячные курсы радистов и был направлен на военный сторожевой корабль. Его задачей было предотвращать проход немецких подводных лодок через Карские Ворота. В 1944 году в ходе боевых действий корабль получил повреждение и затонул в Баренцевом море. В живых остались немногие, среди них и наш папа. Контуженного, с примерзшими к бревну руками, его вытащили из студеной воды, спасли.

5 декабря 1944 года он был награжден медалью «За участие в героической обороне Советского Заполярья».

После госпиталя в декабре 1944 года при народном комиссариате Военно-Морского флота В. Н. Дякин с отличием окончил школу по подготовке командиров отделения разведки. Затем участвовал во многих боевых действиях, но, к сожалению, нам мало что известно о его военном пути. Мы сейчас очень жалеем, что не расспросили его об этом.

В 1947 году военкомат отозвал Василия Николаевича из армии, так как в связи со смертью родителей он остался единственным опекуном несовершеннолетних сестер.

Вернулся домой папа с орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За победу над Германией».

После войны работал на Московско-Курской железной дороге (Юго-Восточная железная дорога) старшим машинистом, женился.

В апреле 1954 года отделом Улан-Баторской железной дороги Управления международных сообщений Министерства путей сообщения СССР был командирован на работу в советско-монгольское акционерное общество «Улан-Баторская железная дорога». Трудился в должности начальника электростанции до июня 1957 года. По возвращении из командировки ему предлагали должность начальника отделения дороги в городе Старый Оскол. Но любовь к родному городу сыграла свою роль. В. Н. Дякин вернулся в Елец и до конца своих дней трудился здесь машинистом пассажирских поездов в локомотивном депо. Там же до пенсии работал его старший сын, который окончил курсы машинистов и пошел по стопам отца. Трое дочерей окончили железнодорожный техникум и трудятся в родном городе.

Василий Николаевич ушел из жизни 15 февраля 1977 года. Очень многие пришли тогда проводить в последний путь этого доброго, светлого человека. Память о нем бережно хранится в нашей семье. И пусть он не видел своих внуков, мы им часто рассказываем, какой это был порядочный, честный и очень отзывчивый человек.

Сын В. Дякин, дочери Т. Бородина, О. Ильина, Л. Бузюк.

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