Розы памяти

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

Еще в 2015 году на базе Елецкого техникума железнодорожного транспорта — филиала РГУПС по инициативе студенческого профкома было создано добровольческое объединение «ЕТЖТ.48». Тогда эту работу начинали три активиста, сегодня в техникуме более 160 волонтеров, зарегистрированных на официальном портале «Добровольцы России». Они же стали участниками проекта «Елец. Добро», который дважды побеждал в конкурсе «Проводники хороших дел», проводившемся в сети железных дорог России.

Опыт ельчан по организации корпоративного волонтерства стал предметом изучения на совместном заседании межрегионального координационного совета ветеранов Юго-Восточной железной дороги, совета молодежи при начальнике ЮВЖД. Здесь же состоялась презентация нового конкурса благотворительного фонда «Почет» «Проводники хороших дел — 2020», посвященного 75-летию Великой Победы.

Добровольцы «ЕТЖТ.48» со своим руководителем Ю. В. Божановой.

Связь поколений

В Елец съехались заинтересованные в развитии добровольческого движения люди: руководители Юго-Восточной железной дороги, представители межрегионального координационного совета ветеранов ЮВЖД, дорожной профсоюзной организации, благотворительного фонда «Почет», средних профессиональных учебных заведений, ветераны. Начальник Юго-Восточной железной дороги С. А. Задорин, приветствуя собравшихся, подчеркнул, насколько важно молодым поколениям понимать, какая цена была заплачена за сегодняшнюю мирную жизнь, возможность говорить на родном языке и жить в городах с русскими, а отнюдь не немецкими названиями.

Глава города Е. В. Боровских отметил роль и значение железнодорожников, их воинского и ратного подвига в истории города, вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне, а также заинтересовался опытом совместной деятельности ветеранов и молодежи, с тем чтобы использовать его в масштабах всего города. О том, насколько важно в сегодняшних непростых реалиях укреплять связь поколений, делать все возможное и даже невозможное для ветеранов, развивать добровольчество, говорил председатель дорожной территориальной организации Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей А. Н. Гарин. А директор ЕТЖТ В. Г. Краснов, знакомя гостей со 150-летней историей учебного заведения, особо остановился на ее страницах, связанных с Великой Отечественной войной, рассказал о студентах и преподавателях, которые ушли на фронт и стали героями, а также о создании музея техникума — он разместится в здании учебного корпуса, разрушенного в апреле 1942 года вражеской бомбой во время авианалета фашистов на город.

Безусловно, традиции бережного отношения к истории страны, города, техникума, ветеранам Великой Отечественной войны и железнодорожного транспорта во многом способствовали тому, что именно здесь появились добровольцы, активно помогающие пожилым людям не только справляться с житейскими проблемами, но и скрашивающие их одиночество.



«Елец. Добро»

— Наш проект «Елец. Добро» направлен на оказание реальной помощи ветеранам войны, железнодорожного транспорта, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и просто одиноким пенсионерам, — рассказывает заместитель директора ЕТЖТ по воспитательной работе, руководитель проекта Ю. В. Божанова. — Особое внимание — к преподавателям родного техникума, которые ушли на заслуженный отдых. Как и другим пожилым ельчанам, мы помогаем им по хозяйству: убираем снег, копаем землю на садовых и огородных участках, ухаживаем за растениями, убираем опавшую листву, делаем необходимые покупки, моем окна, полы, наводим порядок — в общем, делаем все, о чем попросит наш подопечный. При этом мы работаем в тесном контакте с советом ветеранов Елецкого железнодорожного узла, администрацией города и верим, что добровольчество станет мощной двигательной силой в нашем городе, сделает его еще привлекательнее.

С 2016 года мы помогаем восстанавливать Покровский храм в городе, участвуем в субботниках по его благоустройству, убираем берега реки, улицы, готовим к сезону оздоровительный лагерь «Белая березка». На территории техникума мы посадили розовую аллею, ухаживаем за цветами, и теперь с весны до поздней осени они радуют и студентов, и преподавателей, и всех, кто приходит к нам в гости.

— В год 75-летия Великой Победы мы продолжим оказывать помощь пожилым людям, — продолжает Юлия Валентиновна. — Сегодня в числе наших подопечных — более 90 человек из числа инвалидов, ветеранов, тружеников тыла, «детей войны», блокадников, пенсионеров-железнодорожников. Уверена, никто не останется без нашего внимания и заботы, ведь многим пожилым людям уже хорошо известно о существовании волонтеров, теперь они сами обращаются к нам за помощью. А мы рады быть им полезными или просто зайти, чтобы поздравить с праздником, днем рождения, поговорить с ветераном о житье-бытье, услышать его воспоминания…



Главное —

внимание к человеку

Активная работа студентов техникума не осталась незамеченной: в областном конкурсе «Доброволец-2018» проект «Елец. Добро», реализуемый объединением «ЕТЖТ.48», был признан победителем. Среди социальных проектов и новаций «Сердце людям» студенты техникума заняли второе место, а в городском смотре-конкурсе «Я доброволец города Ельца» в номинации «Социальный проект» стали первыми. Благодаря высоким результатам волонтерской работы добровольцы техникума приняли участие во всероссийском форуме «Доброволец года — 2017» в Москве в составе делегации Липецкой области. Дважды ельчане становились победителями в конкурсе социальных проектов «Проводники хороших дел», организованном благотворительным фондом «Почет» ОАО «РЖД». Средства полученных грантов позволяют расширять материальную базу добровольцев: она «обрастает» необходимой техникой — культиваторами, триммерами, мотоблоками, секаторами и другим необходимым при выполнении различных хозяйственных работ оборудованием. При этом сами ребята утверждают: награда не столь важна, главное — они учатся быть внимательными к каждому человеку, что позволяет возвращать наши традиционные нравственные устои…

А к 75-летию Великой Победы добровольцы техникума решили предложить городу отвести место, где они хотят посадить розовую аллею в честь ветеранов Великой Отечественной войны и ухаживать за ней. Величественные и хрупкие цветы станут напоминанием о том, какой ценой завоеваны мир и красота каждого дня сегодняшнего века.

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Большая группа участников волонтерского движения получила награды — именные часы начальника ЮВЖД, благодарности и Почетные грамоты, знак «За заслуги перед Юго-Восточной железной дорогой». Участники заседания также поделились опытом организации добровольчества в учебных заведениях, на предприятиях железнодорожного транспорта, в ветеранских организациях ЮВЖД, было принято решение о развитии волонтерства и совместной работе молодежи и ветеранов в этом направлении.