И. Г. Артамонов открыл в Ельце ресурсный центр и вручил ветеранам медали

Маруся БЫКОВА

На прошлой неделе в Ельце с рабочим визитом побывал глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов.

Шахматная игра для гибкости ума

Свой приезд руководитель региона начал с экскурсии по школе № 12 (директор Н. В. Кузовлева) и знакомства с первым в области шахматным кабинетом-гостиной — новинкой и изюминкой в системе общего образования. Наш город стал пилотной площадкой для подготовки к включению в федеральную программу «Шахматы в школе». Эту интересную идею продвигают московский фонд Елены и Геннадия Тимченко и Российская шахматная федерация. Проект позволит вовлечь в шахматное движение не только учеников и педагогов, но и всех жителей Липецкой области. Сейчас в Ельце 1037 школьников участвуют в областной программе «Шахматный всеобуч». Планируется введение шахмат в качестве обязательного предмета, что, по мнению специалистов, позволит повысить успеваемость детей и подготовить кадры для экономики будущего.

И. Г. Артамонов оставил послание всем ученикам, которые будут посещать шахматный кабинет-гостиную: «Очень люблю шахматы, завидую вам! Надеюсь на ваши победы! Успехов!».

— Я в седьмом классе имел первый разряд по шахматам. До сих пор эта игра помогает мне в жизни анализировать и продумывать собственные действия на два хода вперед. Не обязательно быть гроссмейстерами, надо, чтобы ум был гибким, — поделился своими мыслями Игорь Георгиевич с педагогами СШ № 12.

Игорь Георгиевич Артамонов выступает на открытии регионального ресурсного центра в СШ № 12.



Передовое образование

в почете

Далее на базе школы № 12 состоялось торжественное открытие регионального ресурсного центра, работающего по программе «Школьная лига РОСНАНО».

Помимо губернатора, в мероприятии приняли участие глава администрации Ельца Е. В. Боровских, заместитель главы администрации Ельца М. В. Селянина, руководитель департамента образовательных программ Фонда инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО) А. Е. Мельников, ректор ЕГУ им. И. А. Бунина, профессор Е. Н. Герасимова, педагоги и приглашенные эксперты.

Основная цель программы — продвижение в школах страны идей, направленных на развитие современного образования, в первую очередь — естественно-научного. Фонд реализует более 180 обучающих программ, в работу вовлечены более 1000 школ страны. Теперь к этому современному проекту присоединятся и елецкие: лицей № 5, гимназия № 11, школы № 10, 12, 23 и 24.

— Появление регионального центра в Липецкой области — радостное для нас и важное для школ области событие, — подчеркнул в своем выступлении А. Е. Мельников. — Уже треть регионов России включена в «Школьную лигу РОСНАНО». С помощью ее экспертов ученики узнают много интересного о современной науке, увидят возможности развития высоких технологий в нашей стране, смогут увереннее сделать выбор своей будущей профессии. Ведь уже сегодня нанотехнологии в металлургии и пищевой индустрии активно используются на благо жителей, в том числе и вашего края! Мы работаем со школами уже десять лет, есть немало удачных примеров, когда даже учащиеся начальных классов делают любопытные исследования, а старшеклассники реализуют сложные инженерно-конструкторские проекты. Главное, чтобы у школьников была мотивация.



ЕГУ объединит участников «Нанограда»

Летом в рамках сотрудничества с Фондом РОСНАНО на базе Елецкого государственного университета планируется проведение федеральной летней школы «Наноград». На 10 дней Липецкая область станет столицей изобретательства. Елец превратится в эдакий город науки и творчества, где молодые, энергичные люди будут осваивать высокие технологии, заниматься искусством и спортом. «Наноград» объединит 350 участников, в том числе 250 школьников и студентов из 27 регионов страны. Они будут работать совместно с учителями, учеными, инженерами и технопредпринимателями из разных городов России, искать решения реальных проблем и задач, в том числе и на производственных предприятиях Ельца.

Приветствуя это начинание, глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов отметил: «Мы стараемся участвовать во всех новых и эффективных программах, которые есть в нашей стране. Стремимся к тому, чтобы наши дети получали самое передовое образование. От этого зависит будущее».



Заслуженные награды

Следующим пунктом в программе рабочего визита Игоря Георгиевича стало посещение Елецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов. Глава региона вручил ветеранам войны и труженикам тыла памятные юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. Тех, кто по состоянию здоровья не смог подняться в актовый зал, Игорь Георгиевич также навестил и вручил заслуженные награды. Он поблагодарил ветеранов и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА:

В ходе своего визита в Елец глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов ответил на несколько вопросов сопровождавших его журналистов, в том числе и газеты «Красное знамя».

Вот что он сказал по поводу того, что молодые люди нередко уезжают из города в поисках работы:

— Мы открыли в СШ № 12 новый ресурсный центр, который даст юношам и девушкам знания новых технологий, позволяющих работать в любом месте, хоть в Москве, хоть в Нью-Йорке и на любую компанию, не покидая родного города. Важно дать детям передовое образование в области IT-технологий, робототехники, электроники. К этому мы стремимся. Также нужно, чтобы молодежь любила свою малую родину, чтобы здесь было уютно и комфортно жить.

По поводу образовательного потенциала Ельца Игорь Георгиевич заметил, что у нашего города крепкие традиции в этой сфере, не даром он старше Москвы. По его мнению, необходимо развивать и реализовывать этот потенциал, причем в опережающем темпе. Для этого у нас имеется хорошая база — от сильных школ и ссузов до университета.

— Мне, конечно, хочется, чтобы у нас был свой Стэнфорд. Кстати сказать, это тоже небольшой город, сравнимый с Ельцом. Но там потрясающая инфраструктура — как научная, так учебная и спортивная. Увы, пока мы можем о таком только мечтать. Очень многое зависит от финансирования. Тот же Стэнфорд — частный вуз, содержится на средства богатых спонсоров. ЕГУ имени Бунина — федеральный университет, у него более скромные средства.

При этом губернатор заявил, что Липецкая область стремится стать передовой в области образования как высшего, так и школьного. Именно для этого регион участвует в различных федеральных проектах, связанных с этой сферой, например, в программе «Яндекс. Лицей» по обучению школьников программированию. Как подчеркнул Игорь Георгиевич, площадки для этого есть почти в каждом районе нашей области, в Ельце — это СШ № 12.