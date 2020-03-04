105-летний юбилей

Роман ДЕМИН,

roman@kznam.ru

Ельчанка Антонина Карповна Сорокина в конце прошлого месяца отметила славный юбилей — 105 лет со дня рождения. Кроме того, ее наградили медалью в честь 75-летия Великой Победы.

В домике

на Торговой

Антонина Карповна Сорокина с медалью в честь 75-летия Великой Победы.

Она появилась на свет в нашем городе 22 февраля 1915 года в небольшом домике на улице Торговой (ныне ул. Мира). Ее папа — Карп Михайлович Зиборов — уроженец села Сазыкино. Но при этом он работал в елецкой типографии купца А. И. Полякова. Здесь незаурядный молодой человек прошел трудовой путь от простого ученика до управляющего. Подумывал даже открыть собственное печатное дело, но грянувшая революция 1917 года внесла свои коррективы в людские судьбы. Карп Михайлович в поисках лучшей доли отправился в Москву.

Тем временем его семья, в том числе и дочь Тоня, по-прежнему оставалась в Ельце. Пришло время, и девочка стала первоклассницей школы № 6, той самой, где с 1918 по 1941 годы была директором народная учительница, Герой Труда, легенда елецкой педагогики Антонина Николаевна Сафонова.

Антонина Карповна по сию пору помнит свою талантливую и заслуженную наставницу.

После нескольких лет учебы Тоня Зиборова вместе с родными переехала в Москву к отцу, который прочно обосновался в столице. Случилось это в 1930 году.



Московское счастье и горе

В Москве Антонина закончила местный политехникум связи им. В. Н. Подбельского, ее направили работать на центральный телеграф. Вскоре она вышла замуж за инженера Константина Михайловича Сорокина. Тот благодаря незаурядным способностям стал начальником производства на Загорском оптико-механическом заводе. В счастливой семье Сорокиных родился сын Юрий.

Но в 1937 году для Антонины Карповны началась полоса нелегких испытаний и горестей. По сфабрикованному делу о вредительстве был арестован муж. На работе на жену «врага народа» смотрели косо. Так продолжалось вплоть до начала Великой Отечественной войны.

В конце июня 1941 года А. К. Сорокину сняли с работы и вместе с маленьким сыном отправили в эвакуацию — в родной Елец. Здесь у Антонины Карповны оставалось немало родственников. Общими усилиями ее устроили на работу в книготорговое объединение государственных издательств (КОГИЗ), иными словами, в книжный магазин, располагавшийся когда-то на пересечении улиц Коммунаров и Мира.



Рыли окопы, возили дрова

Из того времени А. К. Сорокина помнит страшные бомбежки, сотрясавшие стены подвалов, которые использовались как бомбоубежища. А еще Антонину Карповну частенько откомандировывали рыть окопы. Их копали прямо за городской тюрьмой на тогдашней окраине Ельца. Чем ближе подходил неприятель к городу, тем более ожесточенными становились налеты вражеской авиации. Незадолго до фашистской оккупации А. К. Сорокину отправили в село Красное. А когда родной Елец был освобожден от фашистов, она вновь вернулась сюда.

Помнит, как зимой их направляли на заготовку дров. Доверху загрузив грузовик тяжелыми заледеневшими поленьями, молодые женщины забирались в кузов сверху и ехали так до места разгрузки. Дровами в то время отапливалось большинство предприятий и учреждений города.

Лихая година испытывала нашу героиню, как и большинство советских людей, смертью близких, лишениями, голодом и холодом. Не случайно А. К. Сорокина удостоена медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».



Программы

для умных машин

После Великой Победы Антонина Карповна вернулась в столицу. Освоила новую специальность — инженер-проектировщик по механизации производственных процессов.

Ей довелось составлять программы для первых вычислительных машин, при помощи которых оптимизировали рабочие места, сокращая долю ручного труда на предприятиях страны. Эту деятельность А. К. Сорокина поначалу вела в отделе механизированного учета Министерства электропромышленности, а затем во ВНИИ электротехнопрома. В обеих организациях она трудилась более 20 лет. А общий трудовой стаж Антонины Карповны, превышает 40 лет!

Сейчас наша героиня по-прежнему проживает в столице. Она бодра и деятельна. К тому же о ней заботятся внучка Татьяна Юрьевна и правнучка — Дарья Александровна, которых бабушка очень любит.



А еще

она любит Елец!

А. К. Сорокина по праву считает Елец свой родиной и относится к нему с большой теплотой и сердечностью. До недавнего времени регулярно приезжала сюда в гости к многочисленным родственникам. Сейчас в силу возраста с интересом следит за переменами в облике города и здешними новостями через Интернет, в том числе и при помощи сайта городской газеты «Красное знамя».

В 2011 году, в возрасте 96 лет, совершенно неожиданно для себя Антонина Карповна начала писать стихи. Например, во время нашего телефонного разговора она, вспоминая Елец, спонтанно выдала:

Куда б я ни поехала и что бы

ни видала,

Приятней чем в Ельце нигде

мне не бывало!

Совсем недавно (26 февраля) к А. К. Сорокиной пожаловали гости: заместитель префекта Центрального административного округа Москвы Л. И. Тиунова и председатель совета ветеранов Басманного района столицы С. И. Сериков (тоже, кстати сказать, наш земляк), вручившие Антонине Карповне медаль в честь 75-летия Великой Победы, а также ценные подарки. Думается, наша героиня заслужила это не только в силу почтенного возраста, но и всей своей непростой жизнью, которую по большей части отдала Родине.