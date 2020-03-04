новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Бессмертный полк

Карасев Сергей Андреевич

0 0

Мой дедушка родился в 1910 году в с. Черкассы Орловской губернии. С первых дней фашистского вторжения и до 1945 года, будучи рядовым солдатом, прошел дорогами войны от родного дома в Орловской области (ныне Липецкой) до рейхстага. Красноармеец 280-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка за годы войны был участником Сталинградской и Курской битв, а также множества других операций. Брал Берлин!
Вернулся с войны в мае 1945 года. Работал строителем. Вместе с женой Марфой Ильиничной Карасевой, вырастил троих детей, а потом и внуков.
С. ТИМОФЕЕВА,
внучка.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Карасев Михаил Тихонович

Карасев Семен Акимович

Караваев Андрей Павлович

Канунникова Нина Михайловна

Камышев Николай Андреевич

1 из 28

Подписывайтесь на нас @kznam_ru