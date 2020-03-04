Карасев Сергей Андреевич

Мой дедушка родился в 1910 году в с. Черкассы Орловской губернии. С первых дней фашистского вторжения и до 1945 года, будучи рядовым солдатом, прошел дорогами войны от родного дома в Орловской области (ныне Липецкой) до рейхстага. Красноармеец 280-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка за годы войны был участником Сталинградской и Курской битв, а также множества других операций. Брал Берлин!

Вернулся с войны в мае 1945 года. Работал строителем. Вместе с женой Марфой Ильиничной Карасевой, вырастил троих детей, а потом и внуков.

С. ТИМОФЕЕВА,

внучка.

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