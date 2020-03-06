Литой ложится как влитой

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Рабочие елецкого филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» занимаются ямочным ремонтом на ряде городских улиц.

Латки из литого асфальтобетона дорожники уже положили на улицах Коммунаров, Мешкова, Задонской. Ямочный ремонт они будут проводить в Лучке, на других участках улиц, где в этом есть необходимость.

По словам главного инженера елецкого филиала «Липецкдоравтоцентр» А. В. Дмитриевцева, литой асфальтобетон, состоящий из специального битума, щебня, песка и минерального порошка, — отличный дорожно-строительный материал для ямочного ремонта при погодных условиях, когда среднесуточная температура воздуха ниже 5 градусов. Смесь разогревается до 200 градусов, а при наливе ее в выбоины вода из них просто выпаривается.



Дорожная заплатка застывает и затвердевает течение 30 — 40 минут. Андрей Витальевич подтвердил, что залатанный литым асфальтом участок дороги может продержаться даже дольше, чем основное полотно, если, конечно, выбоина заделана с учетом соблюдения всех дорожно-строительных технологий.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ:

Начальник отдела эксплуатации коммунального хозяйства и благоустройства комитета по коммунальному хозяйству администрации Ельца Наталья Николаевна ОКОРОЧКОВА:

— Сотрудники комитета по коммунальному хозяйству, учитывая особые погодные условия, ежедневно мониторят состояние городской дорожной сети, это необходимо для обеспечения безопасности движения по проезжей части. Выявляются очаги аварийности, составляются дефектные ведомости, которые затем передаются подрядчику, занимающемуся ямочным ремонтом.

С 20 апреля в Ельце начнется очередной этап ремонта дорог в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», срок окончания которого — 31 августа (о перечне улиц и сроках ремонта на каждом участке «Красное знамя» писала в номере за 27 февраля, — ред.).