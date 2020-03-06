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Экономика

Недалеко, но с комфортом

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Татьяна ЩЕРБАТЫХ

Пригородный поезд Елец — Касторная Новая обзавелся современным цельнометаллическим вагоном открытого типа (плацкартный), который в начале марта уже отправился в свой первый рейс.

На елецком вокзале состоялись торжества в честь этого события. В них приняли участие заместитель начальника Юго-Восточной железной дороги по взаимодействию с органами власти В. В. Новичихин, начальники управления дорог и транспорта Липецкой области В. И. Малахов, Юго-Восточной региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Д. В. Вакуленко, генеральный директор АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» В. И. Шульгин, глава города Ельца Е. В. Боровских.

Торжественная отправка нового вагона в первую поездку.


Оснащение пригородного пассажирского ж. д. транспорта в Ельце современным подвижным составом — один из пунктов выполнения руководством железной дороги взятых обязательств по улучшению обслуживания стальных магистралей региона. При этом в обновлении инфраструктуры, модернизации подвижного состава, расширении пассажирских маршрутов и клиентских сервисов основной остается социальная составляющая. Ведь новые вагоны на локомотивной тяге максимально адаптированы для пригородного движения. Они оборудованы USB-зарядками для мобильных устройств, интерактивными табло, системами климат-контроля, экологически чистыми туалетами и даже установкой пожаротушения с использованием запаса воды из системы водоснабжения.
Все это способствует улучшению качества транспортного обслуживания всей Липецкой области и Ельца в частности, а также создает комфортные условия для проезда пассажиров.

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