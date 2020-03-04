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Бессмертный полк

Карасев Михаил Тихонович

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Мой отец родом из с. Черкассы. На Великой Отечественной войне был с самого ее начала и до конца. Воевал кавалеристом, дошел до Берлина. Награжден орденом Великой Отечественной войны, медалями.
Работал на железной дороге, с моей мамой они вырастили 10 детей. Отец был трудолюбивым, заботливым человеком, все его уважали. Не пил и не курил, дожил до 82 лет (умер в мае 1994 года). Простой человек, труженик, он оставил после себя добрую память.
В. ТРУБИЦЫНА,
дочь

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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