Карасев Михаил Тихонович

Мой отец родом из с. Черкассы. На Великой Отечественной войне был с самого ее начала и до конца. Воевал кавалеристом, дошел до Берлина. Награжден орденом Великой Отечественной войны, медалями.

Работал на железной дороге, с моей мамой они вырастили 10 детей. Отец был трудолюбивым, заботливым человеком, все его уважали. Не пил и не курил, дожил до 82 лет (умер в мае 1994 года). Простой человек, труженик, он оставил после себя добрую память.

В. ТРУБИЦЫНА,

дочь

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