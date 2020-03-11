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Благоустройство

Коновалов Алексей Петрович

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Мой дядя и крестный родился в Долгоруковском районе в 1920 году. Его семья рано осталась без отца, и четверых детей растила моя бабушка.
Накануне Великой Отечественной войны Алексея Коновалова призвали в Красную Армию. Когда фашисты напали на нашу страну, его направили на фронт. Он редко писал домой, а когда в 1943 году родилась я, ему отправили весточку о том, что мои родители сделали его моим крестным заочно. В ответ лейтенант Алексей Коновалов писал, что очень рад и хотел бы увидеть свою крестницу. К посланию был приложен вот этот фотоснимок. На его обратной стороне читаются строчки, выведенные карандашом: «На долгую память зятю Дмитрию Ильичу (это мой папа) и сестре Марусе (моя мама) и племянникам — Виктору (мой брат) и Валечке (мне тогда исполнилось 2 месяца) г. Курск, 1943 год, февраль».
В конце апреля 1944 года в наш дом пришла похоронка на дядю Алешу, а спустя какое-то время почтальон доставил маленькую посылку, в которой оказалась его полевая сумка, фотографии, документы и награды — медали и ордена. Здесь же было письмо от его друга — уроженца Украины. Тот писал о том, что утром 31 марта 1944 года Алексей рассказал ему о странном сне, увиденном минувшей ночью: будто на улице стоит умывальник, и он (мой дядя) пошел к нему умываться первым. В этот момент его подстрелил немецкий снайпер. Возможно, то было предчувствие беды, потому что в тот же день Алексей Коновалов погиб от фашистской пули, защищая землю Белоруссии.
Когда с войны вернулся другой мой дядя — Саша (он героически воевал в разведке, ходил за линию фронта, брал «языков»), то своего первенца назвал в честь родного брата — Алексеем. Эта традиция в их семье сохранилась. Алексей Александрович всю жизнь проработал в локомотивном депо и теперь у него растет внук, тоже Алеша.
Я никогда не видела своего крестного, но очень горжусь им, ведь этот русский солдат, офицер отдал за свободу нашей Родины самое дорогое, что у него было, — жизнь. Вечная тебе память, дядя Алеша!
Валентина,
племянница, крестница.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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