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Политика

«Людям важно закрепление социальных гарантий в Конституции»

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Представитель областного парламента в Совете Федерации Максим Кавджарадзе призвал жителей региона принять активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

По мнению сенатора, любые конституционные изменения должны быть общим делом всего населения страны.

«Поправки в Конституцию востребованы обществом в нынешних экономических и политических условиях, – отметил Максим Кавджарадзе. – Людям важно закрепление социальных гарантий в Конституции. Так, в предложенном пакете поправок закрепляется норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения, также гарантируется обязательная индексация пенсий и индексация социальных пособий и выплат. Мы видим, что государство берёт на себя дополнительные обязательства по повышению качества жизни граждан».

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля 2020 года.

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