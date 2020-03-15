Представитель областного парламента в Совете Федерации Максим Кавджарадзе призвал жителей региона принять активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

По мнению сенатора, любые конституционные изменения должны быть общим делом всего населения страны.

«Поправки в Конституцию востребованы обществом в нынешних экономических и политических условиях, – отметил Максим Кавджарадзе. – Людям важно закрепление социальных гарантий в Конституции. Так, в предложенном пакете поправок закрепляется норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения, также гарантируется обязательная индексация пенсий и индексация социальных пособий и выплат. Мы видим, что государство берёт на себя дополнительные обязательства по повышению качества жизни граждан».

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля 2020 года.