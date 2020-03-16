Клещи «оттаяли»

Специалисты ОГБУ «Елецкая городская станция по борьбе с болезнями животных» предупреждают: в связи с аномально теплой зимой и стремительно наступившей весной ожидается особенно большое количество клещей.

Мало того, ковососы уже проснулись и атакуют.

Ветспециалисты елецкой СББЖ подтверждают: эти опасные паразиты становятся настоящей проблемой для людей и их домашних питомцев в теплое время года. Уже в начале марта в Ельце и окрестностях участились случаи их нападения на животных во время выгула четвероногих. Чтобы защитить своего любимца от клеща и последствий его присасывания, важно знать и соблюдать нехитрые правила.

Профилактика пироплазмоза заключается в обработке домашних питомцев акарицидными препаратами, которые выпускаются в виде ошейников, спреев и капель на холку. В последние годы у владельцев домашних животных популярны таблетки, прием которых защищает от укусов надоедливых кровососов.

Большинство этих средств распределяется по коже и волосам, не всасываясь в кровь. Контактируя с обработанными волосами и кожей, клещ погибает. Защиту необходимо использовать заранее (за 2 — 3 дня до выхода на природу или отъезда на отдых).

При этом нужно внимательно наблюдать за собакой или кошкой, регулярно осматривать ее. При первых же признаках развития заболевания (повышение температуры тела с 38 — 39 до 40 — 42 градусов, утомляемости животного, его отказа от пищи и воды, проявлении агрессии или, напротив, сонливости, проблем с координацией, припухании области укуса и воспаления с выделением гноя или покраснением) необходимо обратиться к ветеринару.

Чтобы снизить вероятность развития заболеваний, необходимо промыть ранку от укуса членистоногого мыльным раствором, а затем нанести 5-процентный раствор йода. Но если есть подозрения на развитие патологии, нужно ехать в ветклинику.