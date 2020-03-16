Самый сильный елецкий Кузьмин

Роман ДЕМИН

Елецкий богатырь Александр Кузьмин (Самсон) занял третье место на престижном турнире «Siberian Power Show» в Красноярске с участием лучших спортсменов-экстремалов России. Казалось бы, радуйся! Но ельчанин недоволен своим результатом, говорит, накануне соревнований дома даже приготовил полку для очередного победного Кубка, а в итоге завоевал только бронзовую медаль.

Потерял,

болел, ослабел

Еще на стадии подготовки к состязаниям ельчанина преследовали, мягко говоря, досадные неприятности. Судите сами: ровно за неделю до выступления он подхватил инфекцию, и почти все 7 дней провел в постели, а не в тренажерном зале, как того требовал личный график атлета. При этом Александр потерял в весе 5,5 килограмма, а масса очень важна в экстремальном спорте.

Из московского аэропорта, где наш Самсон загодя забронировал авиабилет до Красноярска, он должен был вылететь в 7 утра. Но рейс каждые полчаса откладывали и в итоге самолет подали только в 23-35 (!). Все это время Кузьмин боролся со сном: ослабевший организм отчаянно требовал отдыха.



Не спал,

не храпел, успел

Поспать не удалось и в самолете, где его соседкой оказалась бойкая мадам. Как только Александр начинал дремать и клевать носом, сразу получал сильный тычок в бок от «доброй тети», сетовавшей на его богатырский храп.

Приземлившись в Красноярске, разморенный бессонницей ельчанин, сразу же пересел в такси и отправился прямиком в спорткомплекс «Сибирь» — местную красу и гордость. Времени нашему земляку хватило лишь на небольшую разминку перед самым началом состязаний. Вот уж действительно: с корабля на бал!



Поднял, превзошел, прошел

В первый день турнира по силовому экстриму вместе с Александром Кузьминым на арену вышли 14 богатырей, съехавшихся со всей России. Они демонстрировали неимоверную силу и выносливость в 3 упражнениях. Представьте себе 90-килограммовую гантель. Ее нужно поднять с земли выжать одной рукой и вернуть обратно. Причем сделать это наибольшее количество раз и как можно быстрее. Здесь наш едва выздоровевший и не выспавшийся Самсон показал второй результат (!), превзойдя почти всех своих конкурентов.

Затем спортсменов ожидала «Карусель Конана» (подъем и передвижение по кругу веса в 310 кг), от нее у Кузьмина на предплечьях по сию пору остаются внушительные синяки. А под конец — тяга (опять же подъем) 320-килограмового автомобиля. В итоге в финал прошло только 8 атлетов, в их числе и елецкий Самсон.



Рухнул,

поднял, совладал

После первого дня соревнований богатыри пошли на экскурсию в город. Звали с собой и Александра, но тому было не до красноярских красот. Едва добравшись до гостиницы, он рухнул на кровать и отключился: проспал 14 часов.

На следующий день — финал турнира стронг-мэнов был обставлен очень круто и зрелищно. Шоу открывали бодибилдеры и девушки — фитнес-бикини. Вокруг главной арены собралось несколько тысяч зрителей плюс живая музыка, профессиональный свет и спецэффекты — в общем, полный отпад!

На сей раз экстремалы тягали (кто быстрее и больше) 165-килограмовое бревно (в этом ельчанину не было равных) и природный камень-голыш. Его специально достали со дна Енисея, половина атлетов не смогла совладать с этим «малышом» (154 кг), но только не Александр. Итог: у нашего земляка бронзовая медаль.



Недоволен, побеждал, стал

«Бронза» на всероссийском турнире наверняка порадовала бы любого спортсмена. Но Кузьмин недоволен, говорит, что есть только чемпион, а остальные — проигравшие. Наверное, потому, что ельчанин не привык уступать первенство. В экстремальном виде спорта он последовательно шел от победы к победе. Был самым сильным человеком Ельца, потом Липецкой области, России. А в прошлом году на международном турнире во Франции стал сильнейшим в Европе. Сейчас член сборной России по силовому экстриму Александр Кузьмин (Самсон) занимает 14-ю позицию в мировом рейтинге (то есть он один из сильнейших людей нашей планеты!) и не собирается останавливаться на достигнутом. Уже планирует участие в международном турнире в Польше, который состоится 2 мая. Говорит, что это одно из крупнейших и престижнейших состязаний, где он обязан выступить достойно.



Летел,

пристал, отдал

Раз уж речь зашла о состязаниях, нельзя не упомянуть историю, случившуюся с Александром Кузьминым во время возвращения с соревнований на Родину. Он летел самолетом через Бельгию (так было дешевле) и в аэропорту чем-то не понравился таможеннику — хлипкому прилизанному типу. Не зная к чему придраться, тот указал на чемпионский Кубок, который Самсон гордо нес в руках, и категорично заявил, мол, это не ручная кладь, а багаж. Значит, русский атлет должен соответствующе оформить спортивный трофей и сдать его в багажное отделение. Короче, мелкий чиновник не пропустил Кубок, который до того преспокойно миновал пару границ, не вызывая вопросов таможни. Времени на разборки с бюрократом не было: полным ходом шла посадка в самолет, следовавший в Россию. И тогда Александр, сохраняя олимпийское спокойствие, поставил Кубок перед чинушей и заявил: «В таком случае это вам от меня на память. Отдаю, русские не жадные». И проследовал на борт лайнера. В этом поступке весь Кузьмин!



Трудится, благодарит, дорожит

Сегодня Александр Кузьмин трудится инструктором по спорту в АО «Елецгидроагрегат». Благодарен председателю совета директоров этого предприятия В. А. Ситникову за личную поддержку и участие, которые Виктор Александрович принимает в карьере спортсмена, за внимание, уделяемое руководством завода физической культуре и ЗОЖ. А еще за то, что на агрегатном сделали специальное оборудование для тренировок атлета, помогли с организацией его поездки в Красноярск. Чувствует Саша и поддержку городской власти, а также многих ельчан. Бывает, совершенно незнакомые люди на улице подходят и говорят: «Молодец, Самсон! Болеем за тебя, прославляй Елец!». Такое внимание и искренняя признательность ему приятны, он дорожит ими.



Внесен,

выдает, ждет

Имя Александра Кузьмина стало первым, внесенным в 2020 году в Книгу рекордов «Красного знамени». Он представлен здесь как самый сильный человек в Европе, да еще и подписчик городской газеты. Однако зная характер Самсона, его целеустремленность, работоспособность и силу воли, можно с уверенностью сказать: он станет сильнейшим в мире!

Не случайно его выступлениями восхищаются даже более опытные спортсмены-экстремалы. Говорят, мол, ты, Саша, на елецкой картошке и сале выдаешь такие результаты, каких нам нелегко добиться с помощью специального спортивного питания и коктейлей из протеинов и витаминов. Все это потому, что Кузьмин самый настоящий природный русский богатырь. А значит, Елец ждет от него новых побед и достижений!

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Красноярский турнир «Siberian Power Show», проходивший в спорткомплексе «Сибирь», поставил рекорд посещаемости — свыше 20 тысяч зрителей побывали здесь за два дня состязаний. Первое место среди экстремалов занял Петр Мартыненко (Абакан), вторым стал Александр Зинец (Тобольск). Во время выступлений нагрузки на атлетов бывают такими запредельными, что, случается, спортсмены теряют сознание.