Уважаемые работодатели!

Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2020 года Федеральным законом от 27.12.2019 №451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» изменились правила проведения специальной оценки условий труда (СОУТ):

1. Работодателю предоставляется право требовать от организации, проводящей СОУТ, подтверждение факта размещения сведений о результатах в Федеральной государственной информационной системе учета результатов проведения специальной оценки условий труда (ФГИС СОУТ).

2. Отчет о проведении СОУТ утверждается председателем комиссии в срок не позднее, чем 30 календарных дней со дня его направления работодателю организацией, проводящей СОУТ, а отправка работодателем копии утвержденного отчета в форме электронного документа сопровождается его подписанием усиленной квалифицированной электронной подписью.

3. Использование работодателем результатов проведения СОУТ возможно только при условии, что сведения внесены в ФГИС. Результаты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну или иную охраняемую законом тайну, могут применяться со дня утверждения отчета о проведении СОУТ.

4. Срок периодичности проведения СОУТ (не реже 1 раза в 5 лет) и срок действия декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда исчисляются не с момента утверждения отчета о проведении СОУТ, а с момента внесения данных в ФГИС СОУТ. В случае, если в документах содержатся сведения, составляющие государственную тайну или иную охраняемую законом тайну, сроки по-прежнему исчисляются со дня утверждения отчета.

5. Результаты проведения экспертизы качества СОУТ и рассмотрения разногласий по вопросам ее проведения с 01.01.2020 обязательны для исполнения всеми участниками СОУТ (в том числе сторонами, имеющими разногласия).