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Бессмертный полк

Курганов Николай Иванович

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Мой прадедушка служил в артиллерийском полку разведчиком с 1941 года. Был ранен дважды, после выздоровления возвращался в строй.
Демобилизован 26.03.1947 года. Награжден орденом Великой Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», имеет немало благодарностей.
Николай Иванович в 1947 г. вернулся в родную деревню Александровку, где его ждала большая семья. Он работал в колхозе, надо было помогать младшим сестрам и восстанавливать страну от разрухи. Затем колхоз направил его учиться. В 1953 г. он окончил Орловскую школу по подготовке руководителей колхозных кадров по специальности агроном. После учебы вернулся домой, продолжил трудиться. Женился, вырастил двоих сыновей, которые подарили ему трех внучек и внука.
Перед пенсией Николай Иванович работал на Елецком заводе медоборудования. Прожил мой прадедушка до 79 лет. Умер 13 ноября 2003 года.
Мне не довелось его увидеть, но я очень горжусь им и всеми фронтовиками, которые прошли войну. Мама рассказывала, что дедушка долгое время не мог спокойно смотреть фильмы о войне, всегда переживал. Но фильм «Освобождение» он смотрел много раз и говорил, что так все и было. Рассказывал, как после страшного, смертельного боя (он воевал на Курской дуге) генералы пожимали руки солдатам и не сдерживали слез.
Я тоже смотрю много военных фильмов, таких как «Освобождение», «Они сражались за Родину», «Сталинград», и рад, что живу в такой непобедимой стране.
З. БЫКОВ,
правнук.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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