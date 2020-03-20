Главные критерии: доступность, открытость, гласность

Журналисты «Красного знамени» приняли участие в семинаре-совещании с представителями СМИ, участвующими в информационном сопровождении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Мероприятие прошло в администрации Липецкой области под председательством руководителя региональной избирательной комиссии Ю. И. Алтухова. Речь здесь шла об особенностях предстоящего 22 апреля волеизъявления граждан. В их числе, например, отсутствие кандидатов и партий (привычные атрибуты обычных выборов) и так называемого дня тишины (запрета на агитацию за сутки до голосования).

Кроме того, обсуждалась подготовка и информационное обеспечение общероссийского плебисцита, призванного всенародно решить важнейшие государственные вопросы. Среди них такие, как запрет для госслужащих иметь двойное гражданство или вид на жительство иного государства, гарантия того, что минимальный размер оплаты труда не будет ниже прожиточного минимума, регулярная индексация пенсий и многое другое.

Резюмируя итоги состоявшейся встречи с журналистами, председатель избиркома Липецкой области Ю. И. Алтухов подчеркнул, что наша общая задача как можно подробнее информировать граждан о предстоящем волеизъявлении и призвать их прийти на участки для общероссийского голосования, которое, несомненно, будет отвечать главным критериям: доступность, открытость, гласность.