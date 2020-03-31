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Прокуратура активизирует прокурорский надзор

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Прокуратура активизирует прокурорский надзор за исполнением законов в сфере безопасности дорожного движения и эксплуатации автотранспортных средств

Указанием Генпрокуратуры России от 19.03.2020 N 175/7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» установлено, что прокуратура активизирует прокурорский надзор за исполнением законов в сфере безопасности дорожного движения и эксплуатации автотранспортных средств.

В частности, заместителям Генерального прокурора РФ, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры РФ, прокурорам субъектов РФ, приравненным к ним военным прокурорам, прокурорам городов и районов, а также другим территориальным прокурорам, прокурору комплекса «Байконур» в пределах установленной компетенции предписано:

организовать качественный и эффективный надзор за исполнением законодательства юрлицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении перевозок пассажиров, в том числе групп детей, и багажа автомобильным транспортом и пресекать деятельность перевозчиков, не имеющих разрешительных документов;

регулярно проверять исполнение законодательства при проведении медицинского освидетельствования (осмотра) водителей (кандидатов в водители) транспортных средств;

в целях своевременного пресечения массовых нарушений прав граждан совместно с уполномоченными контролирующими органами на постоянной основе проводить проверки исполнения требований законодательства при установке и эксплуатации комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе на железнодорожных переездах.

Первый заместитель прокурора города Д.В. Мальцев

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