Путеводитель по архивам

У каждого человека возникает необходимость найти какие-то документы, сведения о событиях и фактах прошедшего времени. Наиболее распространенные — справки о работе для подтверждения стажа при назначении пенсии. Сейчас, в преддверии 75-летия Великой Победы, потомки бывших воинов пытаются разыскать информацию о своих близких, о боевом пути родного человека. Не секрет, что многие из фронтовиков при жизни мало рассказывали о том, что пришлось перенести в лихую годину.

При этом зачастую мы не всегда знаем, куда именно надо обращаться за тем или иным документом. Помочь в этом мы попросили председателя архивного комитета администрации города Е. В. КАРАУЛОВУ. Кроме того, приводим список архивов Липецкой области и всей России с указанием, какие именно сведения они могут представить.

У каждого человека возникает необходимость найти какие-то документы, сведения о событиях и фактах прошедшего времени. Наиболее распространенные — справки о работе для подтверждения стажа при назначении пенсии. Сейчас, в преддверии 75-летия Великой Победы, потомки бывших воинов пытаются разыскать информацию о своих близких, о боевом пути родного человека. Не секрет, что многие из фронтовиков при жизни мало рассказывали о том, что пришлось перенести в лихую годину.

При этом зачастую мы не всегда знаем, куда именно надо обращаться за тем или иным документом. Помочь в этом мы попросили председателя архивного комитета администрации города Е. В. КАРАУЛОВУ. Кроме того, приводим список архивов Липецкой области и всей России с указанием, какие именно сведения они могут представить.

КСТАТИ:

Во все архивы можно обратиться лично, по почте, в том числе и электронной. Вся информация размещается на официальных сайтах архивов.