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Здоровый регион

Госдума разрешила продавать лекарства через интернет

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Госдума приняла в третьем чтении закон, который допускает дистанционную продажу безрецептурных лекарств и прописывает условия, когда продавать онлайн можно и рецептурные средства. Законопроект №285949-7 рассматривался в приоритетном порядке среди прочих мер по борьбе с коронавирусом.
Аптеки и аптечные сети с лицензиями смогут продавать через интернет любые безрецептурные медикаменты, кроме тех, торговлю которыми ограничивают законы.
«В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих» возможна продажа рецептурных препаратов в условиях ЧС, говорится в законе. Давать такое разрешение и прописывать порядок продажи рецептурных средств будет правительство.
Правительство также сможет устанавливать «временный порядок розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов».

Через интернет нельзя будет купить безрецептурные «наркотические и психотропные лекарственные препараты, спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта выше 25%», следует из закона.
Ответственности за подлинность, качество и другие важнейшие параметры препарата будет возложена на аптеки. Доменные имена аптек, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарствами, будут внесены в единый реестр доменных имен.
Власти будут блокировать сайты с информацией о продаже лекарств, реализация которых в России ограничен или запрещена. В первую очередь это сильнодействующие наркотические и психотропные лекарственные препараты.
Также в «черный список» будут включаться сайты, содержащие предложения о розничной торговле лекарствами, в том числе дистанционным способом, лицами, не имеющими лицензии и разрешения на осуществление такой деятельности.
Предлагается, что транспортировкой купленных в интернете лекарств смогут заниматься курьерские службы.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что «принятие данных решений особенно необходимо в условиях режима самоизоляции, закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам, получить необходимые лекарства, не покидая дом».

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