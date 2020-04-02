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Здоровый регион

Эксперт ВОЗ оценил эффективность лимона и имбиря против коронавируса

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ЖЕНЕВА, 1 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно, однако лечебный эффект этих продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.»Все, что помогает нам чувствовать себя лучше, все, что придает уверенность и все, что вы считаете не опасным, безусловно, может иметь позитивное влияние на здоровье. Но это не одно и то же, что говорить, что это эффективно против заболевания. На данный момент не существует терапии, эффективность которой в борьбе с COVID-19 подтверждена», — сказал он в ответ на вопрос, помогает ли имбирь защититься или вылечиться от нового коронавируса.

Райан напомнил, что в настоящее время ВОЗ проводит крупномасштабное тестирование наиболее перспективных лекарств против COVID-19.»Так что я бы посоветовал людям, если у них есть любимые средства, как лимон, имбирь или мед, продолжать поддерживать ими себя во время болезни. Но давайте не будем делать бездоказательные предположения, что что-либо может вылечить от COVID-19. На данный момент подтвержденной терапии не существует», — добавил он.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались.


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