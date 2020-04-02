«Елецкие кружева»: страницы недавней истории

Лада ЛУТАВИНОВА,

внешт. корр. «Красного знамени»

Фирма «Елецкие кружева» — одно из старейших предприятий не только нашего города, но и всего региона.

Страницы его истории написаны теми, чья судьба оказалась с ним неразрывно связана. В их числе — Р. Н. Трофимова, более 20 лет проработавшая на фабрике. Я встретилась с Раисой Николаевной и записала ее рассказ об этапах развития промысла и людях, с которыми выпала судьба работать.

Коллектив строчевышивального цеха.

Шаги роста

— В «Елецкие кружева» я пришла в 1968 году. Меня назначили конструктором. Главным инженером фабрики в то время была Надежда Степановна Жукова, крепкий профессионал, знающий свое дело.

В то время здесь уже работали немецкие станки для изготовления машинного кружева. По инициативе Н. С. Жуковой у нас был организован цех по пошиву различных изделий с использованием машинного кружева — воротники, фартуки для школьной формы, носовые платки, постельное белье и даже наряды для кукол.

В 1969 году достроили новый производственный корпус по выпуску строчевышитой продукции. Закупили сюда оборудование, составили технологические расчеты и планы. Обустроили швейную лабораторию.

В те годы мы жили и работали в условиях плановой экономики. Производственные задания постоянно увеличивались, надо было разрабатывать и запускать в строй новые образцы изделий. Кроме того, нам поручили внедрить вышивку. Как это сделать? Пришлось много поездить по стране, набраться опыта. Я, например, побывала в Нижнем Новгороде, Кирове, где использовались такие же машины, как у нас, в Ессентуках. Посмотрела, как налажена работа строчевышивальной фабрики в Орле, изучила производство тамбурной вышивки.



Елецкая выставка в Москве

Вернувшись в Елец, мы смогли организовать работу цеха машинной вышивки. К тому времени я уже стала начальником производства. Главной проблемой оказалось снабжение сырьем: закупали ткани — шелк, лен в Киржаче (Владимирская область), Вологде, Иванове на ярмарках. Материала было мало, и мы реально стояли в очередях, чтобы заключить договоры с поставщиками. Но как-то удавалось обеспечивать производство, а на ярмарках еще находили новых клиентов, договаривались с ними на поставку нашей продукции.

В 1974 году фабрика кружев и строчевышивальное производство стали называться ПХО «Елецкие кружева».

В 1984 году, в канун XXIV съезда КПСС, мы получили приглашение организовать выставку кружев в Историческом музее на Красной площади. Специально для этого сделали прозрачные стенды, на которых наши изделия смотрелись более эффектно. Нанимали целый автобус, чтобы увезти в столицу все необходимое и работников фабрики. Поселили нас тогда в гостинице «Россия», которой теперь в Москве уже нет, ее снесли. Наша выставка пользовалась большим успехом. На продукцию приходило полюбоваться много людей, в том числе иностранцев.



Легенды и мастера промысла

Р. Н. Трофимова в годы работы на фабрике.

За время работы на фабрике мне довелось встретиться со многими интересными, даже легендарными людьми. Например, с сестрами Полиной Георгиевной и Александрой Георгиевной Петровыми, которые внесли в традиционное елецкое кружево новизну, свежесть, использование прогрессивных техник изготовления изделий. При этом Полина Георгиевна, участник различных всесоюзных и международных выставок, ее работы награждались золотыми и серебряными медалями, Дипломами. Кружевные изделия мастера и поныне хранятся в Музее прикладного искусства России. Ее сестра, Александра Георгиевна Петрова-Оболенская, трудилась заведующей производством в Союзе елецких кружевниц, затем директором Елецкой художественной профессионально-технической кружевной школы.

Немало сделали для сохранения и развития промысла Нина Андреевна Воробьева, Александра Ивановна Севрюкова, Анна Максимовна Рогачева. После войны они ездили по деревням и селам, находили кружевниц, собирали старые, переходящие из поколения в поколение сколки (своеобразный бумажный чертеж будущего кружевного рисунка).

Особо хочу сказать о художнике Анне Максимовне Рогачевой. Она курировала работу машин, доставленных из Германии. Дело в том, что станки оказались настроены на немецкие рисунки, и пришлось много и кропотливо потрудиться, чтобы «научить» их производить наше, елецкое кружево. А еще Анна Максимовна придумала соединять в изделиях машинное и ручное кружево. Это был прорыв в производстве и технологии, никто прежде такого не делал. Было бы справедливо, чтобы она получила авторский патент на свое изобретение, но тогда об этом никто даже и не думал…



Как Хренников и Гриднев нам хотели помочь

В 1985 году те самые немецкие кружевоплетельные машины стали выходить из строя. Что делать? Решили действовать через мою школьную классную руководительницу Софью Соломоновну Хренникову, жену племянника известного земляка, композитора Тихона Николаевича Хренникова. Мы хотели, чтобы он поспособствовал приобретению новой партии таких машин. Маэстро согласился помочь, созвонились, через несколько дней я приехала в Москву и встретилась с ним. Т. Н. Хренников планировал решить нашу проблему через Министерство внешней торговли СССР. Мы все замерли в ожидании. Но, увы, грянула перестройка, заговорили о рыночной экономике, министерства одно за другим упразднялись, и мы поняли, что ждать больше нечего, надо решать проблему самим.

Пошли в горком партии к тогдашнему его руководителю Николаю Сергеевичу Гридневу. Рассказали про нашу беду. Он тут же связался с директором завода «Прожекторные угли» Иваном Васильевичем Арнаутовым. Тот пригласил меня и нашего главного механика Алексея Петровича Шеламова к себе. И вскоре мы объясняли Арнаутову, что конкретно нам нужно. Итог: пресс-формы, изготовленные тогда на «Прожекторных углях», до сих пор работают, благодаря им по-прежнему стучат станки, выдавая тысячи метров машинного кружева…



Недобрая перестройка

Перестройка добра фабрике не принесла. Напротив, один за другим стали уходить специалисты, закрывались производственные участки, упал спрос на наши изделия — кому нужны кружева, когда в стране ввели карточки на продовольствие и необходимые бытовые товары?! Изменилось отношение к людям: до сих пор помню дичайший случай, когда «компетентные органы» посчитали кружево, которое мы подарили начальнику своего управления на юбилей или какое-то другое торжество, взяткой. Человек после такого обвинения умер на месте от инфаркта…

В 1988 году я ушла со своей должности, некоторое время еще поработала в отделе маркетинга — для стажа. Меня пригласила к себе директор ТУ-30 Нина Саввишна Агошкова и предложила работу старшего мастера. Потом я решила организовать свое производство, попробовать, каков хлеб у малого бизнеса. Но пришлось закрыть свое дело, так как состояние здоровья не позволяло испытывать жесткие нагрузки и ритм работы. На этом моя производственная деятельность закончилась. Но в памяти навсегда остались события, люди и само время, когда я работала на фабрике, ставшей мне родной…