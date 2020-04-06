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Общество

Вплоть до уголовной ответственности

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Сотрудники елецкой полиции контролируют соблюдение карантинных мер.

С 28 марта на территории региона действует постановление главы администрации Липецкой области о дополнительных мерах борьбы с коронавирусом. В Ельце контролем исполнения постановления занимаются совместные группы, в которые входят представители городской администрации, сотрудники полиции и прокуратуры.
В рабочем порядке проводятся проверки все еще функционирующих торговых объектов и предприятий бытового обслуживания населения.
Сотрудники штаба ОМВД России по г. Ельцу предостерегают о недопустимости нарушений требований санитарно-эпидемиологических правил и предупреждают: в случае их неисполнения виновный может быть привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 236 УК РФ, предусматривающей максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до одного года. Или же по части 2 этой же статьи (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой по неосторожности смерть человека), она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Полицейские напоминают главное правило защиты в условиях карантина: нужно по возможности оставаться дома.

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