Пропуск и дневник времен войны

Роман ДЕМИН,

roman@kznam.ru

Известный елецкий краевед Виктор Валуев побывал в гостях у журналистов «Красного знамени» и поделился новыми находками, связанными с Великой Отечественной войной и нашим городом.

В их числе вот этот пропуск № 428 (см. фото), отпечатанный в елецкой типографии. Документ выдали некоему товарищу Винокурову П. А. для передвижения по городу в любое время суток вплоть до 31 декабря 1941 года. Подписал этот мандат начальник гарнизона Грачев, а председателем горисполкома в то трудное для страны время был Иншаков.

Тогда Елец оставался на осадном положении, потому здесь и были введены подобные пропуски. Вот что по этому поводу говорит отрывок из постановления Государственного комитета обороны:

«В целях пресечения подрывной деятельности шпионов, диверсантов и других агентов немецкого фашизма Государственный комитет обороны постановил: воспретить всякое уличное движение как отдельных лиц, так и транспортов с 12 часов ночи до 5 часов утра, за исключением транспортов и лиц, имеющих специальные пропуска от коменданта города, причем в случае объявления воздушной тревоги передвижение населения и транспортов должно происходить согласно утвержденным правилам и опубликованным в печати.

Нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности с передачей суду военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте.

Государственный комитет обороны призывает всех соблюдать порядок и спокойствие и оказывать Красной Армии всяческое содействие».

Еще один интересный документ, найденный Виктором Валуевым, — дневник ельчанки Антонины Павловны Григорьевой, который она вела с 1941 по 1953 годы.

В этом своеобразном «отражении эпохи» немало интересных записей. Из него становится ясно, что наша землячка служила связисткой в одной из частей Красной Армии, предварительно пройдя спецкурсы в Мичуринске.

Двадцатилетняя девушка взволнованно пишет 12 декабря 1941 года: «Какая радость и тревога. Вчера узнали об освобождении родного города…». Видимо, Антонина переживала упоение от вести, что Елец свободен от фашистов и в то же время волновалась за жизнь и здоровье своих близких, остававшихся в городе.

В перспективе Виктор Валуев мечтает издать дневник А. П. Григорьевой, ведь это документ, дающий реальное представление об ушедшей эпохе, о том, что волновало и трогало простого человека в непростое для нашей Родины время.