Еще одно применение материнского капитала

Средства материнского (семейного) капитала теперь можно направить на строительство жилого дома на садовом участке.

Прежде жилые дома разрешалось возводить только на участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Теперь закон позволяет направлять часть денег маткапитала на строительство (реконструкцию) дома на садовом участке либо на компенсацию затрат на построенный объект ИЖС.

Кроме того, законом установлено право на дополнительные меры господдержки женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка, а также мужчин, усыновивших первого ребенка, которые прежде не воспользовались мерами дополнительной государственной помощи — если решение суда об усыновлении вступило в силу, начиная с 1 января текущего года.

Закон также предусматривает введение дифференцированного размера маткапитала, в зависимости от рождения (усыновления) первого второго, третьего и последующих детей.