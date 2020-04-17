Награду за Елецкую операцию вручили спустя 77 лет

Иван Двуреченский

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал удостоверение № 020951 к государственной награде орден Красной Звезды. Им удостоен лейтенант Владимир Хальзов, освобождавший родной Елец в 1941 году и погибший в бою. Орденскую книжку от имени главы государства вручили дочери офицера в военкомате Липецка. Владимира Хальзова наградили не посмертно, Красной Звезды он удостоился при жизни в декабре 41-го, но так и не узнал, что стал орденоносцем.

— Наша семья долгое время не знала об ордене, потому что в наградной лист вкралась ошибка. Фамилию написали Хализов, а не Хальзов. Увидев этот документ на сайте Минобороны, отправили запрос в военкомат. После годовой переписки с министерским архивом получили официальное письмо о соответствии всех данных нашему Владимиру Алексеевичу, — рассказал LipetskMedia внук фронтовика Игорь Муравьёв.

Победа ковалась под Ельцом

За что же удостоился Красной Звезды 32-летний Владимир Хальзов? В 1941 году к орденам представляли не многих. Красная Армия отступала, немцы стояли под Москвой, и всем было не до наград. А тут даже не медаль, а сразу орден.

Хальзов погиб 19 декабря 1941 года. За несколько дней до этого все газеты СССР опубликовали сводку Совинформбюро… «В первых числах декабря развернулись крупные бои в районе города Елец. Немецкие войска, сосредоточив значительные сипы, потеснили наши части и захватили город. Войска Красной Армии Юго-Западного фронта, перейдя в контратаки, в течение 4 дней вели ожесточенную борьбу за город Елец. 9 декабря наши войска во главе с генерал-лейтенантом Костенко разгромили немецко-фашистские войска и заняли город Елец…»

За этими строками Совинформбюро — пять дней оккупации Ельца, напряженные бои и доблесть жителей города. Здесь, под Ельцом, в декабре 1941-го впервые немецкие солдаты сказали: «Гитлер капут». В это время и родилась новая поговорка: «Под Ельцом били всех — от Тамерлана до Гудериана». Елец был первым крупным городом, освобожденным от немецкой оккупации. А Елецкая наступательная операция стала составной частью битвы за Москву. А потом было более четырёх лет кровавого пути до Берлина, где на поверженном рейхстаге появилась легендарная надпись «Мы из Ельца». Но до Великой Победы не дожили миллионы советских солдат, ковавших её.

Из директоров школы в командиры роты

Среди тех, кто ковал Победу под Ельцом, был и коренной житель города Владимир Хальзов. Родился он в 1909 году в семье елецких железнодорожников, участвовал в Финской войне командиром взвода стрелков-лыжников. Окончил Елецкое педагогическое училище, работал учителем физкультуры и директором школы в деревне Малая Боевка. Стоял у истоков елецкого футбола. В первые дни Великой отечественной ушёл на фронт. И был командиром роты Первой гвардейской стрелковой дивизии. Той самой «первой», ставшей за героизм её солдат в 1941-м родоначальницей гвардии в Красной Армии.

Мало того… Лейтенант Хальзов командовал ротой в 85-м стрелковом полку, который за мужество и героизм в боях под Ливнами и Ельцом стал «краснознамённым». Но до Ельца ещё надо было дойти под проливным огнем вражеской артиллерии. Вырвавшуюся из окружения и потрёпанную в боях на белгородском направлении тогда ещё не Первую и не гвардейскую стрелковую дивизию в конце ноября 41-го перебросили под Тербуны. Передохнуть не удалось. С 6 декабря началось наступление. Передовой ротой первого эшелона Красной Армии командовал Владимир Хальзов. После шести месяцев отступлений первой победоносной атакой был бой за освобождение тербунской деревни Апухтино.

Первым освободили тербунское Апухтино

Судить об этом бое мы можем из документа о представлении к награде: «За время боевых действий с германским фашизмом Хальзов Владимир Алексеевич проявил себя смелым и решительным командиром. В бою за деревню Апухтино своим личным примером увлекал бойцов на уничтожение фашистов. Ротой под его руководством уничтожено до 50 солдат и офицеров. Благодаря смелым и решительным действиям роты т. Хальзова В.А. ни одному солдату не удалось уйти из деревни. Достоин награждения орденом Красной Звезды».

Освободили Апухтино и пошли дальше. Остановка боя смерти подобна, в 40-градусный мороз окопы не роют, укрыться можно лишь в снарядных воронках. Поэтому наступали без остановок, без отдыха, без сна. От Тербунов до Ельца целых 60 километров, но это по карте, не считая оврагов. В первый день рота Хальзова прошла 14 километров, а дальше была непреступная стена вражеского огня. Но наступление не захлебнулось.

Детей так и не увидел

Лейтенант Хальзов мечтал вместе со своей ротой лично освобождать Елец. В оккупированном городе на улице Выгонной жили его отец и мать Хальзовы Алексей Иванович и Александра Федоровна, жена Антонина Ивановна, маленькие дети Нели и Александр. Так хотелось увидеться с ними. Но мечта так и осталась мечтой.

Начавшиеся 7 декабря уличные бои в Ельце, вела другая дивизия. А Первая гвардейская уничтожив фашистов на подступах к городу, пошла в обход. К 10 декабря в районе слияния рек Быстрая Сосна и Большая Чернава были разгромлены главные силы двух немецких пехотных дивизий, и советские войска вышли в тыл группировке противника в районе Ельца, отрезав фашистам пути отступления на запад. 12 декабря освобождено Измалково, 13 декабря гвардейцы встретились с частями 13-й армии, кольцо окружения замкнулось. В «котёл» попали соединения двух пехотных дивизий вермахта, которые к 16 декабря были фактически уничтожены.

К этому времени Елец уже освободили, но встретиться с детьми, родителями и женой Владимиру Хальзову не удалось. Не увидел он больше и родного города, хотя долго всматривался в бинокль, пытаясь разглядеть в морозной дымке на горизонте купол Вознесенского собора.

К 17 декабря рота лейтенанта Хальзова вышла к реке Любовша на границе Орловской и современной Липецкой областей, где была встречена яростными контратаками противника. На этом закончилась Елецкая наступательная операция. Войска получили приказ идти с боями в орловском направлении.

Орловская Хатынь

Погиб Владимир Хальзов через два дня после завершения Елецкой наступательной операции, 19 декабря 1941 года в 90 километрах от Ельца в бою за деревню Трудки. Ту самую Трудки, называемую орловской Хатынью, где фашисты сожгли около тысячи домов и зверски казнили более сотни жителей. Лейтенанта предали земле на поле боя под свист пуль. Оставшись без командира, рота отступила, и могила оказалось на территории врага. Повторные попытки взять деревню были безуспешны. Трудки освободили только в 1943-м. Местные жители запомнили тот первый кровавый бой, погибшего лейтенанта и место, где покоился его прах.

После войны останки ельчанина перезахоронили в братской могиле села Большой Синковец, куда из Липецка приезжают его родственники. Владимир Алексеевич погиб в 32 года, но его героическая смерть позволила жить под мирным небом двум его детям, четверым внукам, четверым правнукам и недавно родившейся праправнучке. Его подвиг позволил жить без войны и всем нам.

источник lipetskmedia