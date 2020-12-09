Бригада НКВД — пример стойкости и мужества

В. М. МАГОМЕДХАНОВ,

старший научный сотрудник Центрального музея войск нацгвардии РФ, кандидат исторических наук,

Роман ДЕМИН

Начиная со времен перестройки, так называемые альтернативные историки нередко излагали свои версии событий происходивших, в том числе и в годы Великой Отечественной войны. В их рассказах нет места массовым подвигам и героизму советского народа. А все победы Красной Армии достигались якобы с помощью принуждения, жестокости и заградотрядов. Мол, позади наших полуголодных, неэкипированных и почти безоружных солдат шли войска НКВД и буквально под страхом смерти заставляли красноармейцев воевать.

Подобные домыслы опровергают исследования нашего земляка, старшего научного сотрудника Центрального музея войск национальной гвардии РФ, кандидата исторических наук В. М. Магомедханова. Он побывал в гостях у редакции «Красного знамени» и поведал журналистам интересные факты, например, о том, как части 57-й бригады внутренних войск НКВД участвовали в освобождении елецкой земли от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году.

Командир 57-й бригады внутренних войск НКВД полковник М. Г. Соколов, сражавшийся под Ельцом в 1941 году, прошел всю войну до Победы.

Почему они были на фронте?

Части НКВД использовались на фронте не от хорошей жизни, ведь, по сути, это внутренние войска. Однако в ноябре — декабре 1941 года советскому командованию стало жизненно необходимо любой ценой остановить гитлеровское наступление на Москву. В Центральное Черноземье перебрасывали войска с других участков фронта, тут уж, как говорится, было не до жиру. Для противостояния фашистам использовались любые боеспособные части. Среди них оказалась и 57-я бригада внутренних войск НКВД, состоявшая из 169-го и 170-го стрелковых полков, а также 120-го отдельного батальона. Их в самом начале декабря 1941 года передислоцировали в район Ельца из окрестностей Харькова, где эти подразделения дрались доблестно. Вот пример: солдаты двух рот 169-го полка оказались в окружении гитлеровцев. Все попытки прорваться им на выручку успеха не имели. Наши бойцы сражались в кольце врага, и все 110 человек геройски погибли. Чудом выжила только военфельдшер Вера Скляр. Позднее она рассказала, что к исходу ожесточенного боя, продолжавшегося более 14 часов, в живых оставался лишь израненный командир 8-й роты лейтенант Ф. С. Филатов. Когда в его руках осталась последняя граната, он взорвал ее, убив при этом несколько врагов. В плен не сдался ни один из воинов НКВД.



Стереотипы

По сию пору в представлении некоторых россиян войска НКВД — это заградительные отряды, шедшие в тылу у Красной Армии и чуть ли не под страхом смерти гнавшие на убой безо­ружных, полуодетых и полуголодных красноармейцев.

На самом деле все абсолютно не так. Просто людям удобно мыслить стереотипами, которые им навязали с кино- и телеэкранов. К тому же многие годы большая часть информации, связанной с войсками НКВД, хранилась под грифом «секретно», что явно не шло на пользу этой структуре.

Только в ноябре 2020 года были рассекречены архивы, подробно рассказывающие об участии войск Наркомата внутренних дел СССР в боях под Москвой в декабре 1941 года. Уникальные документы опубликовала Федеральная служба войск национальной гвардии РФ ко Дню воинской славы России — началу контрнаступления советских войск в битве под Москвой (1941 г.).

Теперь документально подтверждается, как 79 лет назад, 5 декабря 1941 года Красная Армия, а вместе с ней и части НКВД героически действовали во время обороны и конт­р­­наступления под Москвой. При непосредственном участии внутренних войск был освобожден и наш родной Елец — город воинской славы.



На месте города — зона пустыни

Немцы начали новое наступление 25 ноября 1941 года и постепенно теснили правое крыло советского Юго-Западного фронта. Это позволило им 26 ноября взять Ливны, а 4 декабря после упорных боев захватить и Елец.

Командование 2-й гитлеровской армии еще 5 декабря 1941 года рассчитывало вполне спокойно и надежно укрепиться тут на долгосрочной зимней позиции. При этом на глубину 15 — 20 километров враг собирался создать так называемую зону пустыни. В ее пределах предполагалось сжечь и разрушить все дома, в том числе сровнять с землей Елец с его пятьюдесятью тысячами жителей.

Однако уже 7 декабря верхушка той же 2-й армии сообщала командованию вермахта о серьезной опасности, грозящей со стороны Красной Армии, и настойчиво просила подкрепление.

Германские части, расквартированные в нашем городе накануне Елецкой фронтовой наступательной операции, имели хорошее вооружение, запасы продовольствия и снабжение.

А еще почти каждый немецкий солдат носил с собой специальный географический атлас 1941 года выпуска, в котором подробно излагалась информация — от численности и национальном составе населения СССР вплоть до количества полезных ископаемых в его недрах. Тем самым немецкое командование давало понять своим военнослужащим, что вскоре им предстоит участвовать в дележе территории и богатств огромной страны.



Где и как воевали части НКВД

под Ельцом?

Уже 6 декабря 1941 года по приказу командующего Юго-Западным фронтом маршала Советского Союза С. К. Тимошенко части 57-й бригады НКВД направили в состав 13-й армии, действовавшей в районе Ельца.

Численность подразделений бригады не соответствовала штатному расписанию из-за ранее понесенных потерь во время боев на Украине. Командовали бригадой полковник М. Г. Соколов и полковой комиссар П. А. Бабкин.

После освобождения Ельца по приказу командующего 13-й армией генерал-майора А. М. Городнянского воины 57-й бригады НКВД совершили 10 декабря многокилометровый марш и вышла в район сел Соловьево, Маслово и Трегубово. Здесь они поступали в распоряжение командира подвижной группы генерал-майора К. С. Москаленко.

На следующий день бригада продолжила наступление и разгром врага вместе с подразделениями 55-й кавалерийской дивизии (они были с левого фланга) и частями 132-й стрелковой дивизии (справа).

Солдаты 57-й бригады освобождали от фашистов села Становое, Злобино, Овсяный брод. Развивая успех, продолжали преследовать противника в направлении населенных пунктов Круглое, Осипово и Троицкая. А к исходу 12 декабря вышли на рубеж населенных пунктов Квитковка и Лебяжка.

Только во время одного из ночных боев воины 57-й бригады нанесли врагу ощутимый ущерб в живой силе, а также взяли трофеи: 6 подвод с боеприпасами (патронами и минами), 12 лошадей, зенитно-пулеметную установку на тачанке, миномет, 10 ручных пулеметов, 6 автоматов, 70 винтовок и множество разнообразного имущества, награбленного фашистами у местных селян. Два дня спустя (14 декабря), разбив два вражеских батальона, наши бойцы захватили 11 повозок с боеприпасами, 3 противотанковых орудия, грузовик с имуществом и важными документами штаба дивизии вермахта.



Брестская крепость и Елец

Солдаты 57-й бригады НКВД не только героически сражались, но и добывали для советского командования ценные сведения. Например, командир бригады, полковник М. Г. Соколов, докладывая о боях на Юго-Западном фронте с 9 декабря 1941 по 1 января 1942 годов, писал: «В боях в районе с. Россошное нашими частями убит один генерал — командир 134-й немецкой дивизии Конрад фон Кохенгаузен, захвачен большой архив боевых приказов, циркуляров и обращений к солдатам и офицерам». Кроме того, наркомвнудельцам в качестве трофея достались части архива 45-й пехотной дивизии вермахта, почти полностью уничтоженной под Ельцом. Неожиданно эти документы пролили свет на историю героической обороны Брестской крепости. Дело в том, что именно 45-я гитлеровская дивизия штурмовала ее бастионы и понесла одни из самых тяжелых потерь в первые дни войны. А поскольку немцы все тщательно фиксировали и документировали, это позволило восстановить картину героической обороны Бреста. В числе защитников крепости оказались и воины 132-го отдельного батальона конвойных войск НКВД, сражавшиеся до последнего человека.

Так что про героическую оборону Брестской крепости мы знаем благодаря Елецкой наступательной операции. Ведь захваченные в ходе первой крупной победы Красной Армии немецкие документы пролили свет на подвиг и героизм защитников Бреста. Материалы, добытые в боях под Ельцом, стали важным источником для понимания событий начала войны.

Кстати сказать, личный состав 57-й бригады внутренних войск в декабре 1941-го, как и солдаты отдельного конвойного батальона НКВД, в июне того же года в Бресте делали все возможное для отпора врагу на направлениях главных ударов. Имена 24 военнослужащих 132-го конвойного батальона увековечены на плитах мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». А вот о роли внутренних войск во время Елецкой наступательной операции мало кому известно. Да и само это важнейшее сражение остается в тени всей битвы за Москву, несмотря на то, что фронтовая операция стала первой выдающейся победой Красной Армии, оказавшей огромное влияние на ход войны. Именно в районе Ельца потерпела крах гитлеровская стратегия блицкрига, был развеян миф о непобедимости вермахта.



Итоговая оценка

До наших дней дошли оценки действий 57-й бригады в боях под Ельцом со стороны советского командования. Так, командующий подвижной группой Юго-Западного фронта генерал-лейтенант Ф. Я. Костенко и начальник штаба генерал-майор И. Х. Баграмян в приказе о поощрении отличившихся от 21 декабря 1941 года писали: «57-я бригада внутренних войск НКВД беспрерывно находилась в боях с 15 июля 1941 г., …состав бригады… проявил максимум стойкости, смелости и исключительной преданности нашей Родине».

В свою очередь начальник войск НКВД по охране и обороне тыла Юго-Западного фронта полковник В. Т. Рогатин в докладе от 24 декабря того же года, давая характеристику подразделениям полковника М. Г. Соколова, отмечал: «57 бригада войск НКВД с 20 октября 1941 г. беспрерывно участвует в боях вместе с частями Красной Армии… Частое перемещение и переподчинение бригады, наличие до 60% потерь в личном составе, а также в силу того, что организационная структура бригады не приспособлена для ведения современного боя (отсутствуют минометы, пушки и т. д.), значительно снизили боеспособность и боевую готовность бригады, поэтому дальнейшее ее использование в бою является нецелесообразным. Исходя из вышеизложенного, прошу распоряжения о выводе из боя 57-й бригады войск НКВД и направления ее в г. Воронеж на переформирование».

Однако бригада продолжала участвовать в боях в составе действующей армии до февраля 1942 года без какого-либо подкрепления.

Независимо от того, в какие условия были поставлены внутренние войска вместе с частями Красной Армии, они стали символом стойкости, мужества и отваги, с честью выдержав испытания, выпавшие на их долю и всего советского народа.