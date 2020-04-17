Сезон открыт

Несмотря на сложную ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, в городе начинаются запланированные работы по благоустройству.

Так, в начале апреля воронежская фирма «Газ Ресурс» вошла на улицу Парижской Коммуны, где предусмотрен ремонт дороги, включающий в себя укладку асфальта на протяжении 970 метров. Одновременно на улице Дякина приступили к благоустройству специалисты ООО «Елец Дорога» — им предстоит благоустроить 2140 метров полотна. При этом они займутся подобными работами на улице Советской (на отрезке от ул. Коммунаров до Староелецкой). Всего этой организации предстоит освоить более 73 миллионов рублей.

Большой объем работ и у воронежцев: по контракту до 31 августа им нужно привести в порядок улицы Камзолова, Кротевича, Межзаводскую, Новолипецкую. Стоимость подряда — свыше 53 миллионов рублей.