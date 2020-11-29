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Бессмертный полкК 75-летию Великой Победы

Им было некогда роптать…

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Валентина ХАРЬКОВА,
председатель ТСЖ «Березка»

В уходящем году 75-летия Великой Победы у миллионов представителей поколений невоевавших, пожалуй, был особый повод задуматься и сравнить свою жизнь и пережитое предками, потом и кровью отстоявшими мирное будущее для всех нас: достаточно ли мы ценим их заслуги, понимаем ли масштабы того, что пришлось испытать прошедшим ту войну?

Мой отец Николай Константинович Игнаткин 8 лет верой и правдой отслужил Родине. Был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу». Воевал с гитлеровцами, а потом и с японцами в разведке.
Папе было 18, когда он попал служить в гвардейскую армию 1-го Украинского фронта. Шел 1943 год. Наши войска уже начали отвоевывать занятые фашистами города и села, но враг еще был силен.
Отец участвовал в освобождении Белоруссии, а спустя год — Польши. В Польше его серьезно ранило в ногу. Два месяца он лечился в госпитале.
После излечения Н. К. Игнаткина перевели в другую часть и направили на Курильские острова. Назначили командиром взвода противотанковых ружей (именно так это подразделение называлось), дали в подчинение 25 солдат. А самому-то командиру только недавно исполнилось 20 лет!
Однажды папа вместе с шестью подчиненными на самоходной барже отправились на соседний остров за боеприпасами. И вдруг мотор судна заглох! А кругом приличные волны ходят, захлестывают их суденышко, грозя перевернуть и потопить.
Отец не растерялся, начал командовать: «Все на правый борт, иначе перевернемся!». И так — с перемещением по барже направо-налево — держались на плаву, пока мотор не починили. Страху, конечно, натерпелись, но необходимые боеприпасы доставили.
Командир полка лично встречал мореходов на берегу. Обещал отцу за находчивость и умелое руководство в безвыходной ситуации объявить благодарность и представить к ордену. Насчет первого не обманул. А вот с орденом что-то не вышло — то ли позабыл комполка, то ли какой-то форс-мажор помешал — война ведь, всякое бывало.
…После войны жизнь Николая Константиновича была такой же, как и у большинства тех, кто выжил в боях: семья, работа. Папа трудился заместителем председателя колхоза, начальником участка растениеводства и животноводства. Одно время даже руководил Домом культуры. Пять раз избирался депутатом сельсовета.
Война, конечно же, всегда оставалась в его памяти, но рассказывать о пережитом, как и многие фронтовики, Николай Константинович не любил: слишком тяжелы были эти воспоминания.
В последнее время много думаю о том, что наше поколение, как, впрочем, и те, кто помоложе, стали часто роптать: мол, жизнь пошла тяжелая, денег не хватает, плохая медицина, не такое жилье…
Послушайте, мы уже 75 лет живем под мирным небом и как-то подзабыли, что наши отцы, деды и прадеды кровью заплатили за этот мир, а большинство из тех, кто ушел на фронт, еще и своими жизнями.
Нам не понять, что чувствовали матери, когда их дети умирали голодной смертью или их угоняли немцы на чужбину как «остарбайтеров». Как тогда в каждой семье одновременно со страхом и надеждой ждали почтальона — принесет ли заветный треугольник с весточкой от отца (сына, мужа, брата) или похоронку. Мы не знаем, каково это — жить в оккупации или же спасаться от налетов гитлеровских бомбардировщиков.
Многое можно было бы рассказать и о том, как тяжело приходилось нашим предкам и в первые годы после войны. Голодали, ходили кое в чем. Но надо было восстанавливать разрушенные города и села, заводы и фабрики. И работали все — и взрослые, и дети. Не роптали.
Поэтому полезно сравнить наше время и жизнь 75 летней давности. Сравнить и понять: так тяжело, как в 40-е и 50-е, годы людям в нашей стране в ХХ веке не жилось никогда. Об этом всегда нужно помнить.

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