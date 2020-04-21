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Бессмертный полк

Няненков Павел Прохорович

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Мой дед родился в 1884 году. Будучи матросом на корабле, принимал участие в русско-японской войне 1904 года на Дальнем Востоке. Был участником гражданской войны. Когда началась Великая Отечественная, по возрасту не призывался. Но не мог оставаться в стороне, когда враг напал на Родину! Вместе с бабушкой Домной Николаевной помогал Красной Армии, партизанил на смоленщине. Они выявляли отравленные фашистами колодцы, передавали сведения о группировках немцев. В их доме находился штаб подразделения немецкой армии. С помощью Павла Прохоровича и Домны Николаевны он был захвачен бойцами Красной Армии, получены секретные документы, которые сыграли положительную роль в освобождении нескольких районов области. Оба были награждены медалями «Партизану Отечественной войны», а дед еще получил Благодарственное письмо от Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина, которое потом всегда висело в рамке на почетном месте в избе деда. Няненковы вырастили и воспитали троих сыновей — Петра, Ивана и Леонида, которые стали кадровыми военными и сражались на фронтах Великой Отечественной.

 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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