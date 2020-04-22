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Игорь Артамонов заверил, что все мероприятия пройдут, но позже.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал в интервью ГТРК «Вести Липецк» о планах на празднование 75-летия Победы. По его словам, подготовка к юбилею шла по плану, однако ситуация с коронавирусом в регионе их разрушила.

— Надеялись на лучшее. Мы только выходим на пик. По 20 человек стабильно каждый день выявляем. Это серьезно. Не дай бог, будет 40–50 человек в день. Конечно, мы не сможем отметить День Победы как хотели. Но вы слышали слова президента, чтобы мы обязательно воздадим все почести, мы проведем все мероприятия, к которым очень тщательно готовились. Ничего, подождем, — отметил глава региона.