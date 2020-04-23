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К 75-летию Великой Победы

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН-АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА

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Уже сегодня на территории Липецкой области стартует Всероссийская онлайн-акция «Георгиевская ленточка».

🔻Любой житель Липецкой области может принять участие в онлайн-акции в социальных сетях. Для этого необходимо разместить в личном аккаунте единую картинку с хэштегами:

#ГеоргиевскаяЛенточка#патриотцентр48#ВолонтёрыПобеды#ЭтоНашаПобеда#ВместеМыСила#ЯПомнюЯГоржусь.

Скачать единую картинку можно на сайте патриот48.рф (Мероприятия → Всероссийская акция «Георгиевская ленточка») и в группе «Вконтакте» Патриот Центр48».

#МЕРОПРИЯТИЕ_ПАТРИОТЦЕНТР48#патриот48#патриот#патриотцентр48
#ГеоргиевскаяЛенточка#патриотцентр48#ВолонтёрыПобеды#ЭтоНашаПобеда#ВместеМыСила#ЯПомнюЯГоржусь#патриотцентр#Липецкаяобласть

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