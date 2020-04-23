Уже сегодня на территории Липецкой области стартует Всероссийская онлайн-акция «Георгиевская ленточка».

Любой житель Липецкой области может принять участие в онлайн-акции в социальных сетях. Для этого необходимо разместить в личном аккаунте единую картинку с хэштегами:

#ГеоргиевскаяЛенточка, #патриотцентр48, #ВолонтёрыПобеды#ЭтоНашаПобеда, #ВместеМыСила, #ЯПомнюЯГоржусь.

Скачать единую картинку можно на сайте патриот48.рф (Мероприятия → Всероссийская акция «Георгиевская ленточка») и в группе «Вконтакте» Патриот Центр48».

#МЕРОПРИЯТИЕ_ПАТРИОТЦЕНТР48#патриот48#патриот#патриотцентр48

#ГеоргиевскаяЛенточка, #патриотцентр48, #ВолонтёрыПобеды#ЭтоНашаПобеда, #ВместеМыСила, #ЯПомнюЯГоржусь. #патриотцентр#Липецкаяобласть