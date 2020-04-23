О чем пишут ельчане в администрацию города

Как сообщила редакции начальник отдела по обращениям граждан администрации города И. В. Климова, в первом квартале 2020 года в адрес администрации Ельца поступило 1095 письменных обращений граждан, что на 4,3 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что чаще всего волнует ельчан? Наибольшее количество обращений связано с вопросами архитектуры и градостроительства (469), а также жилья и имущественных отношений (297). Значительная часть касается ввода в эксплуатацию жилых и нежилых помещений, оформления в собственность земельных участков, получения разрешений на проведение коммуникаций, а также запросов из региональных структур ПФР.

На 10 процентов по сравнению с первым кварталом прошлого года уменьшилось количество обращений в комитет по коммунальному хозяйству (соответственно 144 — в 2020-м и 160 — в 2019-м), а также за оказанием материальной помощи (26 и 39). Вопросы образования и здравоохранения остались на прежнем уровне — по 8 писем. Зато в 2 раза увеличилась активность граждан, интересующихся сферами культуры и спорта (36 и 18), на 25 процентов выросли обращения по вопросам торговли и общественного питания (30 и 24), большинство из них связаны с сезонной торговлей.

Примерно пятая часть обращений — 237, или 21,6 процента — рассмотрены с выездом на место. Все заявления, как устные, так и письменные, поступившие в адрес администрации Ельца, учитывались и анализировались в отделе по обращениям граждан, на их основе составлялись статистические отчеты, которые доводились до сведения руководителей администрации, председателей комитетов и до широкой общественности через газету «Красное знамя».