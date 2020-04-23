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Ельчанка Екатерина Соловых стала послом Победы

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Маруся БЫКОВА

Стали известны результаты всероссийского конкурса «Послы Победы». В число 200 лучших волонтеров страны вошла и ельчанка — специалист регионального центра развития молодежи Екатерина Соловых. У нее появилась возможность поучаствовать в организации главного Парада Победы.

Екатерина Соловых во время огненного шоу.

Исполнила мечту

Об этом девушка мечтала с 2015 года, неоднократно отправляла заявку на участие, но удача улыбнулась только сейчас, в юбилейный год — 75-летия Великой Победы. Теперь в течение нескольких дней Екатерина и еще 199 лучших добровольцев со всей России будут помогать с организацией праздничных мероприятий в Москве, посвященных славной дате.
Екатерина занимается волонтерством около шести лет. Ее добровольческое служение началось во время учебы в ЕГУ им. И. А. Бунина. В расписании занятий были пары по социальному проектированию, где рассматривалась работа отрядов волонтеров университета. Девушке захотелось попробовать. Так и втянулась. Теперь у Кати уже большой опыт в написании различных проектов, знакомства и общение с интересными людьми, масса полезных знаний по добровольческой деятельности.
Молодой специалист постоянно посещает областные форумы, Екатерина участвовала и в нескольких всероссийских конкурсах «Доброволец России», «Территория смыслов», «Таврида-Арт». На последнем ельчанка выиграла грант в 180 тысяч рублей на реализацию своего проекта — фестиваля огненных искусств «Огни Черноземья».


Движение «Flame» и много­функциональный центр

Екатерина — создатель движения «Flame», которому в этом году исполнится 6 лет. Этот коллектив файерщиков — один из немногочисленных в Ельце, существующий только на энтузиазме активистов. Ельчане порой ездят на гастроли, выступают с шоу, участвуют в тематических конкурсах и проектах, а все вырученные средства вкладывают в ремонт помещения, в котором в недалеком будущем разместится театр огня.
Ранее участники «Flame» тренировались в ЕГУ им. И. А. Бунина, а потом Екатерина решилась на создание НКО, и администрация города выделила большое, светлое старинное здание в центральной части города. Однако дом требовал серьезного ремонта. Файерщики во главе с Екатериной надеются, что это помещение станет приносить пользу не только им, но и другим ельчанам-добровольцам. Так родилась идея о создании в выделенном здании зоны сотрудничества. По задумке Е. Соловых это будет что-то вроде многофункционального центра, где можно будет провести переговоры, выступить с мастер-классом, заняться полезным делом. Ну и, разумеется, тренироваться самому коллективу.


Помогло волонтерство

Инициативная девушка Екатерина Соловых признается: именно волонтерство во много помогло «Flame» — файерщики обрели полезные знакомства, знания и опыт. Ребята продолжают бесплатно выступать для детей и инвалидов.
— Я рада, что моя жизнь сложилась именно так. Все идет, как должно быть. Работа по профессии. Хобби, приносящее удовольствие самой и пользу городу. А теперь еще и победа в таком крутом всероссийском конкурсе «Послы Победы». Ранее я участвовала в проведении Парада Победы в Ельце, а теперь выхожу на новый уровень! Это очень ответственно и волнительно одновременно. Но я горжусь достижением, — подытожила Екатерина Соловых.

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