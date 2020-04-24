Отражение реальности

Федеральная антимонопольная служба назвала сообщения о «возникновении дефицита муки на рынке» неприемлемыми и безосновательными и предупредила: если производители товара будут искусственно нагнетать ситуацию, с них жестко спросят.

По информации пресс-службы УФАС Липецкой области, слухи о возможном дефиците муки начали возникать после того как президент некоммерческой организации «Российский союз мукомольных и крупяных предприятий» на официальном сайте союза, а также в интервью информационной программе «Отражение» 27 марта сообщил, что «сложившаяся ситуация чревата возникновением дефицита муки на рынке РФ».

Антимонопольная служба напоминает, что «коммерческим и некоммерческим организациям запрещено осуществлять координацию экономической деятельности, если она может привести к созданию дефицита, а также установлению или поддержанию цен».

— Мы в очередной раз обращаем внимание должностных лиц организаций и органов власти о недопустимости таких заявлений. Объективные причины для роста цен и тем более дефицита на рынке отсутствуют. Однако именно такие безответственные, спекулятивные сообщения и могут их провоцировать, рождая ажиотажный спрос, — отметил статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

— ФАС России уже выдала нескольким должностным лицам предостережения — директору Роспродсоюза и вице-президенту Российского топливного союза, которые публично призывали к повышению цен на товары, и будет внимательно следить за информационным полем и в дальнейшем. Там, где объективных причин для повышения цен не было и мы найдем признаки ценовых сговоров, будут возбуждены дела о картелях, которые влекут за собой не только большие административные штрафы, но и уголовную ответственность для руководства и менеджмента компаний, — сообщил начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.