На COVID-19 проверят в Ельце

Маруся БЫКОВА

На базе бывшего Елецкого филиала областной станции переливания крови теперь разместится новая лаборатория для диагностики коронавируса.

Данное решение было принято в связи с ухудшением эпидемической обстановки, связанной с распространением COVID-19, и увеличением количества числа выявленных случаев данной инфекции в Ельце и прилегающих к городу населенных пунктах. Диагностировать наличие заболевания теперь смогут не только у ельчан, но и у жителей близлежайших районов — Елецкого, Долгоруковского, Измалковского, Становлянского, Тербунского и Воловского.

Здание бывшей станции переливания крови: скоро здесь откроют лабораторию по диагностике коронавирусной инфекции.



Медработники планируют проводить порядка ста исследований в одну смену. Лаборатория будет структурным подразделением Елецкой городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко. Бывшая станция переливания крови перепрофилируется под резервную базу для лечения больных. Большую часть оборудования для оснащения лаборатории предоставит наша горбольница № 1. Также ожидается поставка дополнительных аппаратов, в том числе для применения метода широкого спектра исследований — ПЦР-диагностики.

— Этот метод исследования помогает определить наличие самого вируса, антител к нему, остатков COVID-19, — говорит главврач Елецкой городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко Г. И. Гутевич. — Проблема распространения коронавирусной инфекции ставит перед здравоохранением целый ряд задач, требующих неотложного решения. Одна из них — быстрая, ранняя диагностика. Сейчас мы берем у пациентов анализы и везем исходники в Липецк, где результата еще нужно дожидаться: компоненты ждут своей очереди.

Как отметил Глеб Игоревич, сегодня в Липецке над исследованием подобных анализов работают три лаборатории. Но для области этого уже явно недостаточно. Поэтому и принято решение разместить еще один такой исследовательский центр в Ельце — на площадях бывшей станции переливания крови. Гутевич подчеркнул, что этот объект для лаборатории подходит идеально: помещения соответствуют всем предъявляемым требованиям.